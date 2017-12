Какво (не) видях в завода "Калашников"

© Alexander Demianchuk, Reuters

В Ижевск произвеждат може би най-известното оръжие на света - "АК-47": наша репортерка имаше възможност да посети завода. Или поне така си мислеше. Това, което видя, се оказа коренно различно от очакванията ѝ, пише "Дойче веле".

Традиционни карирани носии, една къщурка в снега и огромно количество картофи. Не очаквах да видя точно това по време на посещението ни в завода "Калашников".

Пътуването до Ижевск, столицата на Удмуртия в западен Урал, беше организирано от руското външно министерство - специално за журналисти. Всички смятахме, че ще можем да надникнем зад кулисите в производствената база на фирмата, известна по цял свят със своя "АК-47". Само че на шепата чуждестранни журналисти първо беше предложена една неочаквана демонстрация на удмуртската култура с участието на "Бурановские бабушки", бивши участнички в "Евровизия". Те изпълняват известни поп песни на удмуртски, езика на етническото малцинство на удмуртите. Тяхната интерпретация на известната песен на Бийтълс "Let it Be" би могла да бъде изтълкувана и като послание към журналистите, дошли с наивни и високи очаквания да научат нещо от руския производител на оръжия.

Нови западни санкции

Накрая стана ясно, че вместо тъй очакваното посещение в завода на "Калашников", ще ни разведат само из фирмения музей. Съобщиха ни, че в последния момент не било получено разрешение за посещение в завода.

Ние обаче продължихме да се надяваме, че ще можем да зададем нашите въпроси и в музея. Все пак "Калашников" е една от 39-те фирми, които ще бъдат засегнати от новите американски санкции. В списъка на Вашингтон са включени почти всички големи фирми от руския военнопромишлен комплекс. По данни на руския вестник "Ведомости", тези фирми осъществяват над 90% от руския оръжеен износ.

"Калашников" и преди е попадал под удара на санкциите, но сега е малко по-различно: от 29 януари 2018 г. на фирмите и държавите, които правят бизнес със санкционираните от САЩ руски производители, също ще бъдат налагани американски санкции. Тази мярка трябва да възпре съюзниците на САЩ да се снабдяват с руски оръжия.

В музея гидът ни обясни, че противопоставянето на оръжейния производител срещу Запада не е нищо ново в 210-годишната фирмена история. През 1807 г., когато е създадена фабриката, в Русия е имало още две фабрики за производство на оръжия. След дългите войни с Франция, руската империя решава, че е "стратегически важно военната индустрия да бъде преместена дълбоко навътре в територията на Русия", далеч от западната руска граница. Въпреки това новите санкции срещу "Калашников" са щекотлива тема за концерна.

"Без коментар"

В музея представители на фирмата ни показаха най-новите оръжия. Сред тях и наследникът на "АК-47": новият "АК-204". На журналистите не бе позволено нито да снимат представителите на концерна, нито да ги интервюират.

Бяха допуснати въпроси към представители на пресцентъра, които ни обещаха да ни дадат допълнителни информации, но и те отказаха да бъдат интервюирани или цитирани. Както ни беше обяснено, днес концернът "Калашников" произвежда не само автомати. В производствената палитра са включени моторници и дронове. Възродено било и името на известните в миналото мотоциклети "Иж".

Тази стратегия е в синхрон с изискванията на президента Владимир Путин, който миналата година призова до 2020 г. половината от продукцията на руския военнопромишлен комплекс да бъде предназначена за граждански цели. В разговора ни с представителите на пресцентъра си пролича докъде се простират границите на тези "допълнителни информации". Не получихме отговор на въпросите за приватизацията, нито за експанзията на концерна и неговите най-важни пазари. А за санкциите пък изобщо не стана дума.