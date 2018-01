Македония и Гърция избират между 5 предложения в спора за името, пишат издания в Атина и Скопие

© Associated Press

Специалният пратеник в спора за името на Македония Матю Нимиц е предложил пет варианта, които могат да го решат чрез "добавки" към сегашното, което според властите в Скопие е Република Македония и което Гърция не признава.

Това съобщиха електронното издание МКД и гръцкият вестник "Вима", цитирани и от други медии в двете страни.

След срещата в сряда между преговарящите в Ню Йорк Нимиц е поставил на масата като "първична рамка" в диалога пет предложения: Република Нова Македония, Република Северна Македония, Република Вардарска Македония, Република Горна Македония и Република Македония (Скопие). Версиите им на латиница включват изписването на "Македония" като "Makedonija" според изданията. Списъкът с предложения е бил предаден на двамата преговарящи, Адамантиос Василакис (Гърция) и Васко Наумовски (Македония).

Тези имена съответно ще имат и "кратки" версии - "Нова Македония", "Северна Македония" и пр. На срещата самият Нимиц е казал, че имената са нова комбинация от старите му идеи, които вече са известни, пишат "Вима" и МКД.

В официалното изявление след срещата той обясни, че няма да коментира какво точно съдържат предложенията и че предстои преговарящите да ги предадат на правителствата в Атина и Скопие. Според него те не са непременно окончателни, а са "рамка", около която трябва да се работи. Нимец подчерта, че крайното решение ще включва термина "Македония" въпреки съпротивата на министъра на отбраната Панос Каменос, чиято партия е коалиционен партньор в гръцкото правителство и който изключваше такава възможност.

Всеобща употреба

В набора от идеи има и други точки, които включват и употребата на името в търговските отношения, но е застъпено най-важното условие, от което Гърция не отстъпва - новото име да е за "всеобща употреба" ("ерга омнес") т. е. да се използва и в двустранните и международните отношения, и вътре в самата Македония. Последното условие трябва да влезе в сила, когато Македония се присъедини към Европейския съюз.

Според МКД има предложение и как да се казва езикът, говорен в Македония: да бъде или "македонски" (makedonski), или "official language of the Republika...", като след многоточието следва името, което ще бъде прието. Идеята е другите държави сами да решават дали да преведат името, или не, докато за националността има две опции: или "македонска" (същата версия на латиница), или "от Република..." Това е възможност да се избегне употребата на англоезичното Macedonian, което в международен план би създало аналогия с гръцкия географски регион.

© Associated Press "Да бъдем искрени: няма план Б, без решение за името няма членство на Македония в НАТО," каза генералният секретар на Алианса Йенс Столтенберг на среща с премиера Зоран Заев в Скопие.

Реакции

Властите в Скопие още не нито са потвърдили, нито са отрекли предложенията, които Нимиц е направил според двете издания. В съобщение на кабинета се казва, че "активно се създават условия за придвижване на процеса, а изходът зависи от подготвеността за компромис на двете страни."

Македонският преговарящ Васко Наумовски обаче каза за телевизия "Сител", без да споменава конкретните предложения, че те са "далеч от достойното решение", но въпреки това ще бъдат представени на "държавнополитическия връх". "Нашата държава има име и то е Република Македония, името, което е в основата на нашата идентичност. Също така днес през 2018 г. никой не може да отрече съществуването на македонския народ и македонския езис." Той каза още, че "имайки предвид това, което обявиха гръцки официални лица, всичко презентирано в рамките на тези разговори... не дава възможност да сме големи оптимисти."

Външният министър на страната Никола Димитров обаче, цитиран от "Локално", се разграничи от думите на преговарящия и призова да не се прибързва с оценките, тъй като не става дума за предложения, а за "фокус", около който могат да се обединят Атина и Скопие. Той припомни, че Наумовски е назначен от предишното правителство на ВМРО-ДПМНЕ и намекна, че той е "политически пратеник", а не дипломат от кариерата. Същевременно Димитров подчерта, че Македония няма да поставя "червени линии", а ще работи за главния си интерес - да си "пази идентичността, тъй като ние сме македонци и ще бъдем македонци".

В Атина премиерът Алексис Ципрас вече се срещна с външния министър Никос Коциас и аркиепископ Йероним, за да обсъди възможните решения. Според източници на в. "Катимерини" Ципрас и Йероним са в редовен контакт в спора за името, след като Църквата на Гърция опита да се намеси във външнополитическите решения на Атина по темата.