Обвиненията срещу Кевин Спейси са стрували 39 млн. долара на "Нетфликс"

Обвиненията в сексуално насилие срещу Кевин Спейси са стрували на "Нетфликс" (Netflix) близо 39 млн. долара миналата година заради спрените проекти с негово участие, пише агенция "Ройтерс".

Числото присъстваше в доклада им за доходите през третата четвърт на 2017 г., а причината е била обяснена от източник на агенцията, запознат с проблема. От "Нетфликс" официално заявяват, че причината за загубите е "неразпространен материал, който са решили да не придвижват напред".

Спейси бе обвинен от над 30 мъже в сексуален тормоз и скандалът доби такива мащаби, че той бе изхвърлен от сериала "Къща от карти", премахнат от вече готовия филм All the Money in the World и разследване в един от лондонските театри, в които е играл.