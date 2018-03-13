Централноевропейският университет преговаря за откриване на филиал във Виена

Централноевропейският университет преговаря за откриване на филиал във Виена

© ceu.edu



Централноевропейският университет, основан в Будапеща от американския милиардер с унгарски произход Джордж Сорос, води преговори за откриване на филиал във Виена, предаде "Асошиейтед прес".


Ректорът Майкъл Игнатиеф каза, че Централноевропейският университет (ЦЕУ) ще остане в Будапеща и че работи с австрийското правителство и с Виена, за да "стане ЦЕУ - Виена реалност".


Унгарският премиер Виктор Орбан обвини Сорос, че подстрекава към миграция в Европа и се опитва да влияе на унгарската политика, оказвайки подкрепа на неправителствени организации като "Трансперънси интернешънъл" ("Прозрачност без граници") и Унгарския хелзинкски комитет.


Унгарското правителство отлага подписването на споразумение, по силата на което ЦЕУ ще може да остане в Будапеща и да продължи да издава американски дипломи, добавя АП.

Ключови думи към статията:

Коментари (8)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на plamen_b
    plamen_b
    Рейтинг: 1893 Весело

    Да заповядат в България! Имаме нужда от повече възможности за качествено образование.

  2. 2 Профил на Вонин
    Вонин
    Рейтинг: 1349 Любопитно

    До коментар [#1] от "plamen_b":

    Циониската пропаганда: нациите нямат значение, мигрантите са добре дошли, ЛГТБ са връх в развитието на човека могат да си се преместят във Виена!

    Успех на изборите, Орбан!!!!!!

    Източна Европа е зад теб!

    Аз не съм лош - просто съм ПРОЗОРЛИВ! ЕВРОПО, събуди се! https://www.youtube.com/watch?v=F5UzHfsC5zw
  3. 3 Профил на xox55541929
    xox55541929
    Рейтинг: 1364 Неутрално

    о?!? а?!? пропуснали сте да наречете соросчо "филантроп"?!? брях, не мога да повярвам. :-) Не съм много убеден, че Виена ще приеме този "университет" по социалистическо, опс по социално инженерство.

  4. 4 Профил на xox55541929
    xox55541929
    Рейтинг: 1364 Неутрално

    До коментар [#1] от "plamen_b":


    Да заповядат в България! Имаме нужда от повече възможности за качествено образование.
    —цитат от коментар 1 на plamen_b


    Мерси. Нагледали сме се на социалистическо и болшевишко образование. :-)

  5. 5 Профил на penetrating
    penetrating
    Рейтинг: 9324 Неутрално

    Орбан води май лична война с благодетеля си Сорос :)

    Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
  6. 6 Профил на dosetliv
    dosetliv
    Рейтинг: 1138 Неутрално

    Да заповядат в България!
    —цитат от коментар 1 на plamen_b


    Хем и традиции си имаме

    https://www.blitz.bg/article/31849

  7. 7 Профил на 12345
    12345
    Рейтинг: 929 Неутрално

    Соросоиди от всички страни, обединявайте се!

  8. 8 Профил на Norman Granz
    Norman Granz
    Рейтинг: 3236 Неутрално

    Т.е. Орбан изпусна метаболитен газ срещу репродуктивния орган на Сорос?

    НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
нагоре
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах