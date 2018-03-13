Централноевропейският университет преговаря за откриване на филиал във Виена

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Централноевропейският университет, основан в Будапеща от американския милиардер с унгарски произход Джордж Сорос, води преговори за откриване на филиал във Виена, предаде "Асошиейтед прес".

Ректорът Майкъл Игнатиеф каза, че Централноевропейският университет (ЦЕУ) ще остане в Будапеща и че работи с австрийското правителство и с Виена, за да "стане ЦЕУ - Виена реалност".

Унгарският премиер Виктор Орбан обвини Сорос, че подстрекава към миграция в Европа и се опитва да влияе на унгарската политика, оказвайки подкрепа на неправителствени организации като "Трансперънси интернешънъл" ("Прозрачност без граници") и Унгарския хелзинкски комитет.

Унгарското правителство отлага подписването на споразумение, по силата на което ЦЕУ ще може да остане в Будапеща и да продължи да издава американски дипломи, добавя АП.