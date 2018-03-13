Централноевропейският университет преговаря за откриване на филиал във Виена

Централноевропейският университет, основан в Будапеща от американския милиардер с унгарски произход Джордж Сорос, води преговори за откриване на филиал във Виена, предаде "Асошиейтед прес".
Ректорът Майкъл Игнатиеф каза, че Централноевропейският университет (ЦЕУ) ще остане в Будапеща и че работи с австрийското правителство и с Виена, за да "стане ЦЕУ - Виена реалност".
Унгарският премиер Виктор Орбан обвини Сорос, че подстрекава към миграция в Европа и се опитва да влияе на унгарската политика, оказвайки подкрепа на неправителствени организации като "Трансперънси интернешънъл" ("Прозрачност без граници") и Унгарския хелзинкски комитет.
Унгарското правителство отлага подписването на споразумение, по силата на което ЦЕУ ще може да остане в Будапеща и да продължи да издава американски дипломи, добавя АП.
plamen_bРейтинг: 1893 Весело
Да заповядат в България! Имаме нужда от повече възможности за качествено образование.
ВонинРейтинг: 1349 Любопитно
До коментар [#1] от "plamen_b":Аз не съм лош - просто съм ПРОЗОРЛИВ! ЕВРОПО, събуди се! https://www.youtube.com/watch?v=F5UzHfsC5zw
Циониската пропаганда: нациите нямат значение, мигрантите са добре дошли, ЛГТБ са връх в развитието на човека могат да си се преместят във Виена!
Успех на изборите, Орбан!!!!!!
Източна Европа е зад теб!
xox55541929Рейтинг: 1364 Неутрално
о?!? а?!? пропуснали сте да наречете соросчо "филантроп"?!? брях, не мога да повярвам. :-) Не съм много убеден, че Виена ще приеме този "университет" по социалистическо, опс по социално инженерство.
xox55541929Рейтинг: 1364 Неутрално
До коментар [#1] от "plamen_b":
Мерси. Нагледали сме се на социалистическо и болшевишко образование. :-)
penetratingРейтинг: 9324 Неутрално
Орбан води май лична война с благодетеля си Сорос :)Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
dosetlivРейтинг: 1138 Неутрално
Хем и традиции си имаме
https://www.blitz.bg/article/31849
12345Рейтинг: 929 Неутрално
Соросоиди от всички страни, обединявайте се!
Norman GranzРейтинг: 3236 Неутрално
Т.е. Орбан изпусна метаболитен газ срещу репродуктивния орган на Сорос?НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.