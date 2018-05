"Турски поток" ще се изплаща 50 години, от газопроводите печелят предимно близките на Путин

© Reuters Президентът Путин с Аркадий Ротенберг - основният изпълнител и на моста от Русия до анексирания полуостров Крим, открит преди броени дни.

Трите най-амбициозни проекта за експортни газопроводи на "Газпром" са нискорентабилни и от тях печелят най-вече строителните компании, свързани с приближени на президента Владимир Путин, а не руската държава и акционерите на енергийния гигант.

Разходите за "Силата на Сибир" (връзка с Китай), "Северен поток 2" (пряка връзка с Германия през Балтийско море) и "Турски поток" (директен транзит през Черно море от руския до турския бряг) са за 93.4 милиарда долара.

Само общата стойност на "Турски поток" ще надхвърли 20 млрд. долара (през февруари 2018г. в "Газпром" говореха за 7 млрд. долара) и проектът няма да спре да носи загуби в продължение на почти 50 години дори без да се взима предвид инфлацията.

Тези стряскащи инвеститорите твърдения се съдържат в поверитерен доклад на анализатори от Sberbank CIB - поделение за инвестиционно и корпоративно банкиране на руската "Сбербанк". Това е най-голямата транснационална и универсална банка на страната и в нея 50% принадлежат на централната банка на Русия.

Заключенията на Алекс Фек и Анна Котелникова са в майския отчет за руските петролни и газови компании, които би трябвало да са основните печеливши от международните транзитни проекти на "Газпром". От банката са заявили за деловото издание РБК, че "този обзор е търговски продукт, който не се разпространява за широката аудитория и е предназначен само за квалифицирани инвеститори наши клиенти, а ние не коментираме подробности на търговските отношения с клиентите си". Двама от клиентите на Sberbank CIB са потвърдили автентичността на доклада.

В полза на Ротенберг и Тимченко

"Установяваме, че решенията на "Газпром" стават абсолютно понятни, ако се допусне, че компанията се управлява в интерес на своите подизпълнители, а не за получаване на търговска изгода", научават притежателите на отчета. Сред компаниите, изграждащи многомилиардните проекти, са "Стройгазмонтаж" (СГМ) на Аркадий Ротенберг и "Стройтранснефтегаз" (близо половината в компанията принадлежат на Геннадий Тимченко и семейството му).

Основно внимание е отделено на "Силата на Сибир" заради внушителните разходи за него ($55.4 млрд.) при алтернатива, изискваща около $10 млрд.

При "Турски поток" и "Северен поток 2" големите разходи са в наземната инфраструктура, подвеждаща към морските участъци. В "турския" проект досега са вложени 3.5 млрд. долара и над половината от тях са за обекти на руска територия. Фек и Котелникова смятат, че общите разходи ще надхвърлят 20 млрд. долара, а чистата му текуща стойност (Net present value или NPV показва очакваната доходност от инвестициите) е отрицателна и възлиза на цели 13 млрд. долара.

"Северен поток 2" при използване на 60% от мощностите няма да възвърне инвестициите в продължение на 20 години, смятат авторите. Те оеняват проекта на 17 млрд. долара, включително наземните подвеждащи обекти (оценката на "Газпром е 9.5 млрд.е вро). Строителството на някои от тези обекти на стойност над 1 млрд. долара получи неотдавна "Стройтранснефтегаз" и то без конкурс. Това е непублична компания и жалко, че не можем да инвестираме в нея, допълват анализаторите.

И двата проекта не предполагат излизане на нов пазар, а според "Газпром" основното им предимство е, че заобикалят Украйна след 2019г. и само "Турски поток" ще пести на компанията около 500 милиона долара годишно. Но реализирането на двата проекта няма да позволи пълен отказ от украинския транзит и на "Северен поток 2" са нужни нови клиенти в Европа, а не само преместване през Балтийско море на обемите, пренасяни през Украйна.

"Комерсант" също съобщава за поверителния доклад, но Александър Фролов, зам.-тенерален директор на Института за национална енергетика, казва, че изводите на инвестиционната банка са спорни. Според него само чрез "Северен покок 2" Русия ще си спести 2-3 млрд. долара годишно за транзит, които плаща на Украйна. Освен това водеща не е финансовата изгода, а намаляването на зависимостта от политически риск и от опасността от срив на украинската преносна система, известна с лошото си състояние и недостатъчни инвестиции.

Строежи 2-3 пъти по-скъпи от аналогични проекти

Но Михаил Крутихин от RusEnergy смята, че газопроводите наистина не се изплащат. "Строителството на газопроводи, които са политизирани и без абсолютно никакви икономически обосновавания, само вреди на страната и измъква средства от "Газпром", федералния бюджет и финансираните от нег ослужители, а ицгода получават само получателите на апетитни договори за изпълнение", казва известният критик на начина, по който се управлява компанията.

"При това когато сравним средната стойност на километър такъв газопровод с проекти при абсолютно аналогични условия в други държави, виждаме, че нашите строители залагат 2-3 пъти по-високи разходи. Мисля, че господата Ротенберг и Тимченко просто паразитират върху манията за величие на руското политическо ръководство, тъй като решенията за инвестиции в такива некомерсиални проекти като "Силата на Сибир" се взимат на високо политическо ниво."

Да поговорим за Игор (Сечин)

Крутихин казва, че не се съмнява в изводите в отчета, защото "в Sberbank CIB работят високо квалифицирани експерти, които няколко пъти публикуваха изводи, различни от политиката на самата "Сбербанк".

Такъв беше случаят от октомври 2017г., когато се появи докладът на Алекс Фек, Валерий Нестеров и Анна Котелникова, в който имаше глава "Роснефт: Трябва да поговорим за Игор" (Rosneft: We Need to Talk About Igor). В нея те критикуваха стратегията на най-голямата петролна корпорация на Русия и в частност изразходването след 2013г. на 22 млрд. долара "за придобивания без ясен фокус". "Проблемът е в това, ме органичният растеж беше твърде кратък, за да удовлетвори амбициите на генералния директор [Игор Сечин]."

"Роснефт" толкова се раздразни, че последва натиск и оттегляне на доклада, заменен с по-смекчена версия, отстраняване споменаването на Сечин и извинение от инвестиционната банка.

Разходи за спорно строителство, а не за дивиденти

През октомври 2016г. от проектите на "Газпром" за десетки милиарди долари се оплака Александър Бранис, директор на малкия акционер Prosperity Capital. Пред президента Путин той каза, че "възниква едно впечатление, че компанията неизвестно защо работи не за акционерите си, не за потребителите, не за държавата, а фактически за подизпълнителите си", каза той.

Асоциацията на професионалните инвеститори призова правителството да увеличи дивидентите от "Газпром", а не да влага спечеленото в нови и нови строежи. Миналата седмица Управителният съвет препоръча утвърждаване на дивидентите на нивото от 2017г., за да има финансова стабилност на компанията и реализиране на "приоритетни стратегически проекти", сред които са и няколкото експортни газопровода.