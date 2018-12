Сенатът на САЩ ще публикува най-подробния доклад за руската намеса в изборите

© Kevin Lamarque, REUTERS

Американският Сенат ще публикува тази седмица най-подробния досега доклад за широката руска дезинформационна кампания в месеците преди президентските избори в САЩ през 2016 г., съобщава в. "Вашингтон пост", цитиран от агенция "Ройтерс". Вестникът е получил чернова на доклада, в който за първи път се прави проучване на милионите публикации в социалните медии, предоставени от големите технологични компании "Туитър", "Фейсбук" и "Гугъл" на сенатската комисия по разузнаването.

Проучването представя подробности за дейността на руската правителствена Агенция за изследване на интернет (известна като "Фабриката за тролове") в подкрепа на предизборната кампания на републиканеца Доналд Тръмп през 2016 г.

Работата е започнала в "Туитър", продължила в "Ютюб" и "Инстаграм", преди да обхване и "Фейсбук". Докладът за пръв път дава подробен анализ на ролята на "Ютюб" (YouTube) и "Инстаграм" (Instagram), както и отделни примери за дейността на руснаците в Google+, Tumblr and Pinterest. Има данни и за небрежността на оперативните работници - някои например са купували реклами с рубли и са давали руски телефонни номера за контакт, освен това са оставили на места интернет адреси в Санкт Петербург, където е била базирана "фабриката за тролове".

"Социалните мрежи се превърнаха от естествена инфраструктура за споделяне на колективни проблеми и координиране на гражданска активност в компютърен инструмент за социален контрол, манипулиран от изкусни политически консултанти и достъп на политици и в демокрации, и в диктатури", пише в текста.

"Фейсбук" е бил особено ефективен в таргетирането на консерваторите и афроамериканците. 99% от всички действия - харесвания, споделяния и други реакции, идват от 20 страници, контролирани от "фабриката за тролове", сред които Being Patriotic, Heart of Texas, Blacktivist and Army of Jesus. Те са достигнали до 126 млн. души във "Фейсбук" и 20 млн. в "Инстаграм".



Руснаците са имали 133 акаунта в "Инстаграм", фокусирани предимно върху етнически и расови въпроси, отново особено ценни в таргетирането на афроамериканците и не експлицитно политически ориентирани.

Тръмп е споменаван най-често в кампаниите, таргетирали консерваторите и десните избиратели , като посланието е те да го подкрепят. А основните групи, които биха били предизвикателство за него, са получили послания, целящи да ги объркат, разсеят и откажат от гласуването", пише в черновата на доклада.

Руснаците са хвърлили особени усилия да активират консерваторите по въпроси като правото на носене на оръжия и имиграцията, както и да подкопаят вярата на левите афроамериканци в изборния процес и да разпространяват подвеждаща информация за това как се гласува. Те са обърнали внимание и на много други групи - хората от латиноамерикански произход, мюсюлмани, християни, гей мъже и жени, либерали, южняци и ветерани.

Двупартийната комисия не е обявила дали подкрепя заключенията в доклада, съставен за Сената от изследователи, работещи за британския Оксфордски университет. Сътрудник на председателя на комисията, сенатора Ричард Бър, отказа коментар за доклада. Русия отрича да се е намесвала в изборите в САЩ.