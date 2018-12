В книгите на годината според "Файненшъл таймс": измами и безусловен доход

© Associated Press Елизабет Холмс

Книга, посветена на зашеметяваща измама на стартъп за кръвни изследвания, е книгата на годината според вестник "Файненшъл таймс".

Класацията се прави всяка година от изданието и консултантската компания "Макинзи", които търсят завладяващ и развлекателен поглед върху съвременните проблеми на бизнеса и връчват и награди.

Bad Blood на Джон Кериру взе първата награда от 30 хил. долара тази година. Книгата, проследяваща възхода и падението на стартиращата компания "Теранос", е и в топ 5 на Бил Гейтс. (Повече за неговия личен списък книги на годината четете тук.)

Смятаната за революционна технология за тестване на кръв на "Теранос" превърна създателката му Елизабет Холмс в звезда преди Кериру да разкрие, че компанията не използва методите, заради които набира милиони финансиране, и не спазва изискванията на институциите за тестване и диагностика. След публикацията на книгата му Холмс и бившият главен изпълнителен директор на "Теранос" Рамеш Балуани отидоха на съд. В борда на компанията са били бившите държавни секретари на САЩ Хенри Кисинджър и Джордж Шулц, както и сегашният министър на отбраната Джим Матис.

Останалите финалисти

- The Billionaire Raj: A Journey Through India’s New Gilded Age на Джеймс Крабтрий е портрет на новите магнати, бързият растеж и дълбокото неравенство в Индия.

- Capitalism in America: A History на Алан Грийнспан и Ейдриън Улдридж – история на американската икономика, чиито съавтори са бившият председател на Федералния резерв и коресподент на "Икономист".

- New Power: How Power Works in Our Hyperconnected World—and How to Make It Work for You от Джеръми Хаймънс и Хенри Тимс е анализ на това как цифровата комуникация е променила разпространението на идеите, разрастването на движенията и преразпределянето на властта.

- The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy от Мариана Мацукато е критика на неустойчивата тенденция в модерния капитализъм дейности, които не създават истинска стойност и дори я унищожават, да бъдат награждавани.

- Give People Money: How a Universal Basic Income Would End Poverty, Revolutionize Work, and Remake the World на Ани Лоури, която пише за икономика в "Атлантик" и анализира все по-популярната идея, че правителствата трябва да осигурят безусловен базов доход на всеки гражданин.