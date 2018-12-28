Най-малко двама загинаха при експлозия в автобус близо до пирамидите в Гиза

Двама виетнамски туристи са загинали, а още 10 души са ранени при експлозия на туристически автобус в египетската столица Кайро, съобщава БТА.
Според министерството на вътрешните работи автобусът е минал през заложено самоделно взривно устройство, докато се движил близо от пирамидите в Гиза.
По информация на българското посолство в Кайро към този момент няма данни за пострадали български граждани.
Веселин ДечевРейтинг: 1792 Любопитно
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