Терористът от Нова Зеландия - от трол към радикализация

Клането в Нова Зеландия бе излъчвано на живо по "Фейсбук", обявено в 8chan, репостнато в "Ютюб", коментирано в "Редит" и отразено по света преди технологичните компании изобщо да успеят да реагират."

Този туит на журналиста от "Вашингтон пост" Дрю Харуел резюмира начина, по който тероризмът достига до търсената публика и по-важното – дава началото на обяснението как радикализацията започва онлайн и стига до убийството на десетки невинни хора.

Кой е Брентън Тарант

"Обикновен бял мъж на 28 години" - така се описва в своя "манифест" човекът, избил 50 души и ранил още толкова в две джамии в Нова Зеландия миналата седмица. "Роден в австралийско семейство от работническата класа, с ниски доходи".

В текста си Тарант пише, че едва е успял да завърши училище и е решил да не ходи в университет, за да работи и да търгува с криптовалути. Твърди, че е печелил добре, с което е осигурил пътуванията си в Европа – във Франция, Испания и Португалия. Българският главен прокурор Сотир Цацаров, цитиран от "Ройтерс", е обявил, че мъжът е бил още в Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, България, Румъния и Унгария. Високопоставен турски източник е уведомил агенцията, че Тарант е бил многократно и в Турция. В сега деактивирания му профил във "Фейсбук" е имало постове и от Пакистан.

Въпросният манифест е "кулминацията на деморализиращи дълги часове гледане на видеа, четене на анонимни форуми, теории на конспирацията и избрани статии от "Уикипедия" , пише канадският "Нешънъл пост". Тарант разказва как самият той се е радикализирал и окуражава читателите да раздухат пламъците на расовата война като го имитират.

Бялото превъзходство

"Създавайте миймове (memes), поствайте миймове, разпространявайте миймове. Те са били по-полезни на етнонационалистическото движение от всеки манифест", пише той.

Експерти са съгласни с него.

"Фокусираме се върху международни заплахи като "Ал Кайда" и "Ислямска държава", но ако погледнем как идеите за превъзходството на бялата раса влияят на хората и как се разпространяват, няма голяма разлика", коментира пред в. "Вашингтон пост" Орен Сегал, директорът на Центъра за екстремизма на Антиклеветническата лига.

През последното десетилетие в САЩ крайнодесни са извършили повече актове на насилие, отколкото всички останали екстремисти. През 2011 г. Андерш Брейвик изби 77 души в Норвегия. През 2015 г. Дилън Руф застреля 9 души в църква в Южна Каролина. През 2017 г. имаше нападение срещу джамия в Канада, което коства живота на шестима души, а през 2018 г. - неонацист рани шестима имигранти в Италия. Всички те са действали самостоятелно, но са били сериозно повлияни от социалните мрежи.

"Важно е да разберем какво свързва тези индивиди", коментира пред "Вашингтон пост" Катлийн Белю, автор на Bring the War Home: The White Power Movement and Paramilitary America и преподавател по история в Чикагския университет. "Много е трудно да осмислим движението за "бялото превъзходство" като такова, а не като отделни събития, които нямат общо помежду си. Тях ги мотивират една и съща идеология, едни и същи сайтове, едно и също разбиране за света. Това действително е социално движение и рамката му е очевидна."

Тези идеологии не са представяни като традиционната политика, а по-скоро са част от нишова онлайн култура, пише в. "Съндей таймс". На пръв поглед безвредна, тя привлича млади и самотни бели мъже и се основава на омраза към жените малцинствата. Нападателят от Канада миналата година се беше самопровъзгласил за "инцел" - "неволен целибат" - група, която демонизира жените, които не желаят интимни отношения с тях и приканва мъжете да ги "накажат" за това.