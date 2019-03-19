Руският Су-57 е най-добрият военен самолет в света, смята Путин

Владимир Путин заяви, че руският Су-57 е най-добрият военен самолет в света. Президентът на Русия допълни, че машината превъзхожда останалите самолети по всички тактико-технически данни, както и по оръжията си, съобщава БТА.
"Никой не може да лети така, както нашият самолет", отбеляза Путин.
Су-57 е многофункционален изтребител от пето поколение. Първият му полет е осъществен на 29 януари 2010 г. Самолетът може да извършва свръхзвуков полет без форсаж, слабо забележим е, има свръхманевреност и способност да извършва относително къси излитания и кацания.
Въоръженията му се разполагат във вътрешни пространства и под крилата.
dma12587967Рейтинг: 1452 Неутрално
Най-добрият сред руските - може би.
Peni NikolРейтинг: 10777 Неутрално
Всеки си хвали стоката.
гражданинРейтинг: 631 Неутрално
Що ни занимавате с глупостите на москалите?
tww09306483Рейтинг: 3870 Неутрално
Руски самолет... Пето поколение? Да бе...! :)))Социалистът християнин е по-страшен от социалиста безбожник...! / Ф.М. Достоевски
1001Рейтинг: 1421 Любопитно
Може, но няма да го правят ако не се налага залагат на 6 поколение - без пилот и англичаните вече пищят че прототипа имал много кофти възможности, заснели са го де все пак
МусашиРейтинг: 2684 Неутрално
Хахаха.Никой не можел да лети като СУ-57.Така е,ама съвременният въздушен бой не е като във Втората световна война и не се разчита на маневреността на самолета.Все едно някой да се хвали колко добър бил с меча и друг да го гръмне с пистолет.
Черен хумор на килоРейтинг: 553 Весело
по тоя поводе се сетих един виц:
Двама руснаци се запили до късно вечерта. На следващата сутрин единият се обажда на другия:
- Дмитрий, мы с тебя вчера в пивнице на Арбат были?
- Да, были.
- А водку пили?
- Ну, да.
- А бояриштник с оранжаду пили?
- Да, и бояриштник пили.
- А ракетное гориво?
- Да, хорошее было.
- А в туалет сегодня ходил?
- Нет, еше нет.
- ... не ходи, Дмитрий, не ходи! ... Я из Токио звоню.
1001Рейтинг: 1421 Неутрално
ами във войната 8 - 08.08.08 един самолет стигна да сломи Грузия те руснаците втори прототип нямаха
von_seecktРейтинг: 1955 Неутрално
Без реални въздушни борби е много трудно да се каже, кой самолет е добър и кой не. Още по вече, че голяма роля играе подготовката на пилота, тактиката и т.н.
stedimРейтинг: 2590 Весело
Със сигурност ще му повярваме.
Alexander97Рейтинг: 2208 Неутрално
...щом Путин го казва – няма друга по-висша истина... за местните хора, живущи в 12 век, според Андрей Кончаловски.
von_seecktРейтинг: 1955 Неутрално
Напротив маневреността играе голяма роля.
lon01600906Рейтинг: 557 Неутрално
Нямат никаква милост от редакцията към форумците, недолюбващи Путин , с тази късна статия !Sic transit gloria mundi
Доста от тях ще имат кошмари...
nessaroxРейтинг: 1155 Весело
И това го знаете само Вие,нали?Всички сме в кочината,но някои гледат към звездите:)
Някой друг да е признал високите Ви технологии
PersietsaРейтинг: 18 Весело
Да паднат още два боинга и тогава гледай сеира.L.A.
stanislavdiРейтинг: 2077 Неутрално
Коя от двете бройки Су-57? Щот и двата броя са прототипи и двата броя са различни
МОЙШЕ ТОЛКОЗРейтинг: 1383 Весело
Мойто гардже мо'е да най чорлавато, ама за мен МОЙТО гардже е най готиното!!!THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
Апропо, злите езици говорят че уменията на "шофьора" на гарджето са по важни от колко пушкала има гарджето. И това се доказало няколкократно през последните години. Без примери, от скромност😀!
DarulioРейтинг: 798 Неутрално
На приказки бая лети. Всъщност, обаче, многократно бяха изказвани съмнения за фактическите стелт възможности на произведените бройки. А без стелт Су-57 се превръща в посредствен изтребител от 4++ поколение.Да бехме малко подпийнали, да им ебеме майката.
До коментар [#5] от "1001":
Пак мокри сънища. Руски прототип от 6 поколение ще се появи години след въвеждането на западния еквивалент, както се случи и с изтребителите от 5 поколение. Т.е. чакай първи полети след 2030 г.
citoplastРейтинг: 2104 Весело
Е как е най-добрия като характеристиките му са като на Су-35? И защо алкашите имат около само една дузина от най-"добрия" военен самолет? Какво ще правите с около 12 самолетчета бе ватници, от които 2 за наземни изпитания?Имало едно време ссср...
FourOhFiveРейтинг: 3359 Весело
Той може и да смята, че е висок и има коса.
Но реалността е по-различна.
nema_labavoРейтинг: 2089 Неутрално
Кога ли ще чуем Путин да хвали руския телефон. Или телевизор, кола, лекарство, пералня или каквото и да е в полза на човека. Поне пътнически самолет. А то пак оръжие.
КлюводървецРейтинг: 825 Неутрално
До коментар [#7] от "Черен хумор на кило":Ръй! Ръй!
Е,верно е.
SmokeРейтинг: 728 Весело
А пистолет Макаров - най-добрият пистолет в света :)))
klimentmРейтинг: 4579 Весело
Кой от двата?!klimentm
klimentmРейтинг: 4579 Весело
До коментар [#12] от "lon01600906":klimentm
Грешиш, доста от тях ще се посмеят!
Divi filiusРейтинг: 3061 Весело
Така е, в съвременния свят, самолетите нямат нужда от летателни качества. И тухла можеш да подкараш, с компютри. Видяхме това наскоро с Боинга.
Ще го гръмнеш, ама какво ще правиш, ако ти засече?
П.П. Освен, че е най- добрият, също е и най- красивият/елегантният! reductio ad absurdum...
Ген. КолевРейтинг: 590 Весело
Хахахахаха, карлика сумашедшиго съвсем откачи. На бълнуване вече го е ударил явно. Какъв Су, какво 5-то поколение...какви 5 рубли бе прошляк малоценен? Един кибрит (сПички) не успяхте да сделате пияндури жопоруки!
Издавай утре декрет да режат РоссСмяхКосмос на скраб, не губи време, да вземеш белким някоя рубля за ляп за оскотялите ти крепостници. СУшките и МИГушките тоже!
FourOhFiveРейтинг: 3359 Весело
Да падне Боинг на Аерофлот ще е най-големия сеир.
nessaroxРейтинг: 1155 Весело
[quote#26:"Divi filius"][/quote]Всички сме в кочината,но някои гледат към звездите:)
Щом казвате,значи е така.
Няма значение,че и другите могат да правят разлика
Divi filiusРейтинг: 3061 Весело
Така е, затова и индиецът с МиГ- 21, свали Ф-16. 😎
П.П. Дано нашите си взеха поука, и не бързат да подписват, за краварските касетки! 🤔 reductio ad absurdum...
SchopenbergРейтинг: 776 Неутрално
И как тая дребна, сива, канцеларо-кагебейска, гнусна мишка стигна до този исторически извод? Явно Великанът на Лъжата са го водили на Лунапарк.Navigare Necesse Est
Г.Е.М.Рейтинг: 1076 Весело
Путин се чуди с к'во да се похвали, та наблегна на самолет, па макар и военен. Е, за какво ми послужи тая новина? Ми да се поразсмея, ха-ха... Открай време лежат на стари лаври за бойната си техника, та е ясно, че нищо ново свясно нямат, няма и кой да ги пилотира тия самолети, всички пилоти са пияни...
vassilunРейтинг: 4919 Весело
А Лада Кранта е най-добрият автомобил на света! Двигателят трудно се стартира, но пък е стелт! 🤣 Този и мужиците вече едва ли му вЕрват!
hamiltonfРейтинг: 5320 Весело
Единствената ми молба е, да не вземе да падне в района на българското Черноморие...скоростен индекс "Y"