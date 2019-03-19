Руският Су-57 е най-добрият военен самолет в света, смята Путин

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Владимир Путин заяви, че руският Су-57 е най-добрият военен самолет в света. Президентът на Русия допълни, че машината превъзхожда останалите самолети по всички тактико-технически данни, както и по оръжията си, съобщава БТА.

"Никой не може да лети така, както нашият самолет", отбеляза Путин.

Су-57 е многофункционален изтребител от пето поколение. Първият му полет е осъществен на 29 януари 2010 г. Самолетът може да извършва свръхзвуков полет без форсаж, слабо забележим е, има свръхманевреност и способност да извършва относително къси излитания и кацания.

Въоръженията му се разполагат във вътрешни пространства и под крилата.