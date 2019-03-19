Руският Су-57 е най-добрият военен самолет в света, смята Путин

Руският Су-57 е най-добрият военен самолет в света, смята Путин

© Reuters



Владимир Путин заяви, че руският Су-57 е най-добрият военен самолет в света. Президентът на Русия допълни, че машината превъзхожда останалите самолети по всички тактико-технически данни, както и по оръжията си, съобщава БТА.


"Никой не може да лети така, както нашият самолет", отбеляза Путин.


Су-57 е многофункционален изтребител от пето поколение. Първият му полет е осъществен на 29 януари 2010 г. Самолетът може да извършва свръхзвуков полет без форсаж, слабо забележим е, има свръхманевреност и способност да извършва относително къси излитания и кацания.


Въоръженията му се разполагат във вътрешни пространства и под крилата.

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Коментари (34)
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  1. 1 Профил на dma12587967
    dma12587967
    Рейтинг: 1452 Неутрално

    Най-добрият сред руските - може би.

  2. 2 Профил на Peni Nikol
    Peni Nikol
    Рейтинг: 10777 Неутрално

    Всеки си хвали стоката.

  3. 3 Профил на гражданин
    гражданин
    Рейтинг: 631 Неутрално

    Що ни занимавате с глупостите на москалите?

  4. 4 Профил на tww09306483
    tww09306483
    Рейтинг: 3870 Неутрално

    Руски самолет... Пето поколение? Да бе...! :)))

    Социалистът християнин е по-страшен от социалиста безбожник...! / Ф.М. Достоевски
  5. 5 Профил на 1001
    1001
    Рейтинг: 1421 Любопитно

    Може, но няма да го правят ако не се налага залагат на 6 поколение - без пилот и англичаните вече пищят че прототипа имал много кофти възможности, заснели са го де все пак

  6. 6 Профил на Мусаши
    Мусаши
    Рейтинг: 2684 Неутрално

    Хахаха.Никой не можел да лети като СУ-57.Така е,ама съвременният въздушен бой не е като във Втората световна война и не се разчита на маневреността на самолета.Все едно някой да се хвали колко добър бил с меча и друг да го гръмне с пистолет.

  7. 7 Профил на Черен хумор на кило
    Черен хумор на кило
    Рейтинг: 553 Весело

    по тоя поводе се сетих един виц:

    Двама руснаци се запили до късно вечерта. На следващата сутрин единият се обажда на другия:

    - Дмитрий, мы с тебя вчера в пивнице на Арбат были?
    - Да, были.
    - А водку пили?
    - Ну, да.
    - А бояриштник с оранжаду пили?
    - Да, и бояриштник пили.
    - А ракетное гориво?
    - Да, хорошее было.
    - А в туалет сегодня ходил?
    - Нет, еше нет.
    - ... не ходи, Дмитрий, не ходи! ... Я из Токио звоню.

  8. 8 Профил на 1001
    1001
    Рейтинг: 1421 Неутрално

    ами във войната 8 - 08.08.08 един самолет стигна да сломи Грузия те руснаците втори прототип нямаха

  9. 9 Профил на von_seeckt
    von_seeckt
    Рейтинг: 1955 Неутрално

    Без реални въздушни борби е много трудно да се каже, кой самолет е добър и кой не. Още по вече, че голяма роля играе подготовката на пилота, тактиката и т.н.

  10. 10 Профил на stedim
    stedim
    Рейтинг: 2590 Весело

    Със сигурност ще му повярваме.

  11. 11 Профил на Alexander97
    Alexander97
    Рейтинг: 2208 Неутрално

    ...щом Путин го казва – няма друга по-висша истина... за местните хора, живущи в 12 век, според Андрей Кончаловски.

  12. 12 Профил на von_seeckt
    von_seeckt
    Рейтинг: 1955 Неутрално

    Хахаха.Никой не можел да лети като СУ-57.Така е,ама съвременният въздушен бой не е като във Втората световна война и не се разчита на маневреността на самолета.Все едно някой да се хвали колко добър бил с меча и друг да го гръмне с пистолет.
    —цитат от коментар 6 на Мусаши


    Напротив маневреността играе голяма роля.

  13. 12 Профил на lon01600906
    lon01600906
    Рейтинг: 557 Неутрално

    Нямат никаква милост от редакцията към форумците, недолюбващи Путин , с тази късна статия !

    Доста от тях ще имат кошмари...

    Sic transit gloria mundi
  14. 14 Профил на nessarox
    nessarox
    Рейтинг: 1155 Весело

    И това го знаете само Вие,нали?
    Някой друг да е признал високите Ви технологии

    Всички сме в кочината,но някои гледат към звездите:)
  15. 15 Профил на Persietsa
    Persietsa
    Рейтинг: 18 Весело

    Да паднат още два боинга и тогава гледай сеира.

    L.A.
  16. 16 Профил на stanislavdi
    stanislavdi
    Рейтинг: 2077 Неутрално

    Коя от двете бройки Су-57? Щот и двата броя са прототипи и двата броя са различни

  17. 17 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
    МОЙШЕ ТОЛКОЗ
    Рейтинг: 1383 Весело

    Мойто гардже мо'е да най чорлавато, ама за мен МОЙТО гардже е най готиното!!!

    Апропо, злите езици говорят че уменията на "шофьора" на гарджето са по важни от колко пушкала има гарджето. И това се доказало няколкократно през последните години. Без примери, от скромност😀!

    THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
  18. 18 Профил на Darulio
    Darulio
    Рейтинг: 798 Неутрално

    На приказки бая лети. Всъщност, обаче, многократно бяха изказвани съмнения за фактическите стелт възможности на произведените бройки. А без стелт Су-57 се превръща в посредствен изтребител от 4++ поколение.

    До коментар [#5] от "1001":

    Пак мокри сънища. Руски прототип от 6 поколение ще се появи години след въвеждането на западния еквивалент, както се случи и с изтребителите от 5 поколение. Т.е. чакай първи полети след 2030 г.

    Да бехме малко подпийнали, да им ебеме майката.
  19. 19 Профил на citoplast
    citoplast
    Рейтинг: 2104 Весело

    Е как е най-добрия като характеристиките му са като на Су-35? И защо алкашите имат около само една дузина от най-"добрия" военен самолет? Какво ще правите с около 12 самолетчета бе ватници, от които 2 за наземни изпитания?

    Имало едно време ссср...
  20. 20 Профил на FourOhFive
    FourOhFive
    Рейтинг: 3359 Весело

    Той може и да смята, че е висок и има коса.

    Но реалността е по-различна.

  21. 21 Профил на nema_labavo
    nema_labavo
    Рейтинг: 2089 Неутрално

    Кога ли ще чуем Путин да хвали руския телефон. Или телевизор, кола, лекарство, пералня или каквото и да е в полза на човека. Поне пътнически самолет. А то пак оръжие.

  22. 22 Профил на Клюводървец
    Клюводървец
    Рейтинг: 825 Неутрално

    До коментар [#7] от "Черен хумор на кило":

    Е,верно е.

    Ръй! Ръй!
  23. 23 Профил на Smoke
    Smoke
    Рейтинг: 728 Весело

    А пистолет Макаров - най-добрият пистолет в света :)))

  24. 24 Профил на klimentm
    klimentm
    Рейтинг: 4579 Весело

    Кой от двата?!

    klimentm
  25. 25 Профил на klimentm
    klimentm
    Рейтинг: 4579 Весело

    До коментар [#12] от "lon01600906":

    Грешиш, доста от тях ще се посмеят!

    klimentm
  26. 26 Профил на Divi filius
    Divi filius
    Рейтинг: 3061 Весело

    Хахаха.Никой не можел да лети като СУ-57.Така е,ама съвременният въздушен бой не е като във Втората световна война и не се разчита на маневреността на самолета.Все едно някой да се хвали колко добър бил с меча и друг да го гръмне с пистолет.
    —цитат от коментар 6 на Мусаши


    Така е, в съвременния свят, самолетите нямат нужда от летателни качества. И тухла можеш да подкараш, с компютри. Видяхме това наскоро с Боинга.

    Ще го гръмнеш, ама какво ще правиш, ако ти засече?

    П.П. Освен, че е най- добрият, също е и най- красивият/елегантният!

    reductio ad absurdum...
  27. 27 Профил на Ген. Колев
    Ген. Колев
    Рейтинг: 590 Весело

    Хахахахаха, карлика сумашедшиго съвсем откачи. На бълнуване вече го е ударил явно. Какъв Су, какво 5-то поколение...какви 5 рубли бе прошляк малоценен? Един кибрит (сПички) не успяхте да сделате пияндури жопоруки!
    Издавай утре декрет да режат РоссСмяхКосмос на скраб, не губи време, да вземеш белким някоя рубля за ляп за оскотялите ти крепостници. СУшките и МИГушките тоже!

  28. 28 Профил на FourOhFive
    FourOhFive
    Рейтинг: 3359 Весело

    Да паднат още два боинга и тогава гледай сеира.
    —цитат от коментар 15 на Persietsa


    Да падне Боинг на Аерофлот ще е най-големия сеир.

  29. 29 Профил на nessarox
    nessarox
    Рейтинг: 1155 Весело

    [quote#26:"Divi filius"][/quote]

    Щом казвате,значи е така.
    Няма значение,че и другите могат да правят разлика

    Всички сме в кочината,но някои гледат към звездите:)
  30. 30 Профил на Divi filius
    Divi filius
    Рейтинг: 3061 Весело

    Без реални въздушни борби е много трудно да се каже, кой самолет е добър и кой не. Още по вече, че голяма роля играе подготовката на пилота, тактиката и т.н.
    —цитат от коментар 9 на von_seeckt


    Така е, затова и индиецът с МиГ- 21, свали Ф-16. 😎

    П.П. Дано нашите си взеха поука, и не бързат да подписват, за краварските касетки! 🤔

    reductio ad absurdum...
  31. 31 Профил на Schopenberg
    Schopenberg
    Рейтинг: 776 Неутрално

    И как тая дребна, сива, канцеларо-кагебейска, гнусна мишка стигна до този исторически извод? Явно Великанът на Лъжата са го водили на Лунапарк.

    Navigare Necesse Est
  32. 32 Профил на Г.Е.М.
    Г.Е.М.
    Рейтинг: 1076 Весело

    Путин се чуди с к'во да се похвали, та наблегна на самолет, па макар и военен. Е, за какво ми послужи тая новина? Ми да се поразсмея, ха-ха... Открай време лежат на стари лаври за бойната си техника, та е ясно, че нищо ново свясно нямат, няма и кой да ги пилотира тия самолети, всички пилоти са пияни...

  33. 33 Профил на vassilun
    vassilun
    Рейтинг: 4919 Весело

    А Лада Кранта е най-добрият автомобил на света! Двигателят трудно се стартира, но пък е стелт! 🤣 Този и мужиците вече едва ли му вЕрват!

  34. 33 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 5320 Весело

    Единствената ми молба е, да не вземе да падне в района на българското Черноморие...

    скоростен индекс "Y"




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