България ще изгуби една трета от работната си ръка към 2045 г.

България ще изгуби почти една трета от работоспособното си население към 2045 г. и тази тенденция днес е причина да се повишават заплатите в страната, но в същото време я обричат да се движи в "бавната лента" на икономически растеж.

Проблемът важи и за Литва, Румъния, Полша, Хърватия и Украйна, които се очаква да изгубят над 20% от населението си в трудоспособна възраст в следващите 25 години.

Недостигът на работна ръка вдига заплатите, което пък повишава потреблението в региона, но по-високите равнища на заплащане биха могли да застрашат външната конкурентоспособност и чуждестранните инвеститори да обърнат поглед в други посоки.

Това е предупреждението в прогнозата на Виенският институт за международни икономически изследвания (WIIW), публикувана в сряда. В доклада авторите правят оценка на перспективите за растеж в периода 2019-2021 г. и за България тя сочи

Прогноза за демографското състояние за периода 2015-2045 г. (в сиво е промяната в цялото население, в жълто - на работоспособните на възраст между 15 и 64 години)

Регионът се бори със застаряващото население и емиграцията, която допълнително намалява раждаемостта, каза Ричард Гривъсън от института, който следи региона. Имаме недостиг на работна ръка и на Запад, но решаваме въпроса с внос на работна ръка от Източна Европа, посочи икономистът пред ДПА.

Според прогнозите средният годишен икономически растеж в страните от Източна Европа ще спадне под 3 процента през 2021 година, след като миналата година е бил 4.3 на сто, а тази година се очаква да бъде 3.2 процента.

Общото заключение е, че възходът в района през 2017-2018 г. е приключил и темпото на растеж ще остане ниско в следващите 2-3 години, като най-бързо в 2019-2021 г. ще растат Косово, Албания и Молдова.

В частта за България се казва, че забавянето на икономиката се дължи на отслабващият износ в комбинация с все по-трудното намиране на служители. През 2018 г. икономическата активност е била стимулирана от увеличаването на потреблението на домакинства и фирми. Ръстът на икономиката ще продължи да се забавя, но при отсъствие на външни шокови ситуации макроикономическата ситуация ще е относително стабилна и под контрол.

Разлика между позитивните и отрицателните отговори на бизнеса на въпроса дали изпитва недостиг на работна ръка. (Данните са цитирани по Евростат)Firms in industry reporting labour as constraint on production, balance ofpositive and negative responses

Инфлацията в по-голяма част от района е загадъчно ниска, особено предвид растежа на заплатите и миналогодишното поскъпване на петрола, смятат още във виенския институт. "Отдаваме това на комбинацията от много слабо повишаване на цените в еврозоната, бавният ръст в някои части от икономиката, растята конкуренция от онлайн търговците, ниските световни цени на храните, повечето спестявания, малък дял на средствата, изнасяни от гастарбайтери и др.

Основните три заплахи - най-вече за по-тясно обвързаните със Западна Европа страни Полша, Чехия, Унгария, Словакия и Словения - остават избухването на глобална търрговска война, рязко забавяне на китайската икономика, по-малък бюджет на ЕС от 2021 г. и нова поредица от кризи в еврозоната. Допълнителни рискове носят американският протекционизъм и Брекзит, но не в такава степен.

Индекс за готовността на страните за новата цифрова икономика (включва фактори като използване на компютри и мрежи от администрацията и администрацията, достъп до капитал и най-нови технологии, ниво на образованието, данъци, иновации, дял на работните места за образовани и квалифицирани и др.) Даните са на Световния икономически форум.

В дългосрочен план държавите от Централна, Източна и Югоизточна Европа са изправени пред значителни предизвикателства, казват авторите. На първо място те поставят демографската криза, която определят като "без прецедент за времена, в които няма война или глад." Във възход са авторитарните режими, превземането на държави от частни интереси и намаляване независимостта на институциите. Образователните стандарти са ниски, недостатъчна (в сравнение със Западна Европа) е подготвеността за новата цифрова икономика, ниска е степента на автоматизация в производството и услугите в сравнение с Азия, Северна Америка и Западна Европа.

"Политиците и хората на власт, както и компаниите трябва да действат сега, за да не допуснат районът да бъде обречен на бъдеще, в което икономиките растат много бавно или са в стагнация. Първо, при такава демографска картина и силна зависимост от индустриален износ трябва приоритет да стане бързото автоматизиране. Второ, правителствата трябва да подсилят и подкрепят качеството и независимостта на институциите. Там, където те са атакувани, Брюксел би трябвало да играе по-силна роля и да държи за спазване на стандартите на ЕС. Трето, повече и по-добре фокусирани инвестиции в образование и обучение ще са съдбоносни за подготовката на страните от района за новата дигитална икономика."