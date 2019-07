"Той е нашият човек" - защо мотористите обичат Тръмп

© Associated Press

Trump 2020 – because f*ck your feelings" - това е надписът на най-продаваната тениска на мотоциклетната седмица в Лакония, Ню Хемпшър. Събитието в източния щат се провежда ежегодно и есъбира десетки хиляди любители на моторите. А аудиторията там масово обича и Тръмп, разказва репортаж на в. "Гардиън".

"Харесват недодялаността му, грубостта му", казва Бил Томпсън – рокер и преподавател по социология в Texas A&M University Commerce. "Мога почти със сигурност да кажа, че Тръмп никога даже не е сядал на мотор. Но по сбирките всички тези страшни мотористи носят негови тениски, имат лепенки, шапки, нашивки. Той е техният човек."

"Лично аз си мисля, че е защото закриля обикновения човек, иска всички да получават поравно", казва 53-годишният Винс Кенън, който носи кожен елек с надпис Bikers for Trump. "Като видят, че някой прави нещо добро, рокерите се обединяват и го подкрепят."

"Не смятам, че е един от рокерите", казва 59-годишната Гейл. Тя не иска да разкрива фамилията си, защото я е страх, че в родния ѝ Масачузетс одобрението ѝ за Тръмп ще навреди на бизнеса ѝ. "Той просто държи връзка със "сините якички."

През 2017 г. Тръмп отказа на "Харли Дейвидсън" да се качи на техни мотори, предложени на Белия дом. За разлика от него покойният сенатор Джон Маккейн посети рокерско събитие през 2008 г., когато се бе кандидатирал за президент; вицепрезидентът Майк Пенс често участва в техни събития, дори кучето му се казва Харли. Но никой не е толкова обожествяван, колкото Тръмп.

© Associated Press

"Всичко е в поведението", коментира историкът от Texas Tech University и автор на Born to Be Wild: The Rise of the American Motorcyclist, Ранди Макбий. "Той има излъчване, което казва, че не търпи простотии, и това се вписва в образа на рокера, който движи извън закона." Макбий сочи, че десните идеи са популярни сред мотористите отдавна, но Тръмп е човекът, който ги е персонифицирал.

Любовта върви и в двете посоки: Тръмп многократно е хвалил организацията Bikers for Trump, която вече е комитет за политическо действие.

"Подкрепя ме полицията, подкрепя ме армията, подкрепят ме Bikers for Trump", каза той пред крайнодесния сайт "Брайтбарт" през март. "Имам здравеняци, но те не играят грубо, освен ако не се стигне до определена точка – и тогава ще е много, много лошо."