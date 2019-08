KFC тества днес "пилешко от растение"

Американският гигант за бързо хранене KFC подарява днес на клиентите си безмесни "пилешки хапки" и "крилца без кости". Това "фалшиво месо", както го нарекоха медиите, ще се предлага само в един обект в Атланта, щата Джорджия, заедно с друга поръчка.

Става дума за тестване реакцията на клиентите на тенденцията базирани на растителен произход продукти да навлизат в сектора на бързото хранене като заместители на месото. Проектът е съвместно начинание с компанията за веган продукти Beyond Meat.

Защо пазарът на месни заместители може да достигне 100 млрд. долара можете да прочетете тук.

С Beyond Meat и Impossible Foods работят известни вериги като Subway и Burger King, което очертава конкуренция в новата ниша. От Subway обявиха, че планират тестове за Beyond Meatball Marinara в 685 заведения в САЩ и Канада, а от Burger King пуснаха във всичките си ресторанти Impossible Whopper. Безмесен бургер на Beyond Meat се продава в Carl’s Jr., а White Castle включи в менюто Impossible Slider.

Основната съставка идва от преработена соя и подобни продукти навлизат и в супермаркетите.