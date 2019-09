На американските тийнейджъри им писна и си направиха медии сами

View this post on Instagram

gregory SMH dude that’s not what actual nice guys do _ _ _ tags: #intersectional #blacklivesmatter #transgender #queer #activist #consent #lgbt #protecttranskids #muslimrights #prochoice #stereotypes #loveislove #misogyny #privilege #sexism #racism #ableism #oppression #socialjustice #reproductiverights #homophobia #blackgirlmagic #latinx #indigenousrights #oppression #activism #poc #girlpower