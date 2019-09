Какво е "порно за отмъщение" и защо жертвите не "си го просят"

© Associated Press

Двама пълнолетни възрастни имат връзка и си правят интимни снимки или видеа. Но след края на връзката обиден или гневен бивш партньор качва кадрите в интернет, праща ги на семейството, близки, приятели или на работодателя. Това отвратително действие си има име и се нарича revenge porn ("порно за отмъщение"). То може да бъде използвано за изнудване, за тормоз, за политически натиск. Комбинация от това е случаят, в който сайтът ПИК разпространи лични снимки на приятелката на кандидата за кмет на "Демократична България", с които тя е била изнудвана преди години от бившия си приятел. "Дневник" обяснява термина и защо жертвите не са виновни сами, както и какво отражение върху тях може да има този тип насилие.

Що е то порно за отмъщение

Разпространението на сексуално откровени изображения на индивиди, които не са дали съгласието си. Това включва както кадри, направени без съгласието на заснетия (например чрез скрити камери, хакване на телефони или записване на актове на сексуално насилие), така и снимки и видеа, направени в контекста на интимни отношения.

Това е дефиницията на Инициативата за кибер граждански права – американска неправителствена организация, която се бори с този тип насилие. Според нея обаче терминът "порно за отмъщение" е подвеждащ и по-удачен е "недоброволна порнография" (nonconsensual pornography).

Тази практика превръща хората в "сексуално забавление за непознати", като в рамките на дни изображенията, разпространени в интернет, могат да стигнат до семейството, близките, работодателите и познатите на пострадалия, както и да се превърнат в първите резултати при пускането на името му в онлайн търсачка.

Проучване на Инициативата за кибер граждански права от 2017 г. показва, че един на всеки осем потребители на социални мрежи в САЩ е бил заплашван или е пострадал от разпространението на негови интимни кадри. Жертви има и от двата пола, но жените са почти два пъти по-застрашени от мъжете.

"Те са си виновни"

На аргумента, че пострадалите сами са си виновни, задето са позволили на партньора си да ги снима така, от организацията отвръщат: "Това не е по-различно от това клиент да даде на сервитьор кредитната си карта или пациент да разкаже на лекар подробности за здравето си. Сервитьорите и лекарите, които злоупотребяват с такава информация, трябва да се изправят пред наказанието на закона. Личната сексуална информация би трябвало да бъде не по-малко защитена".

"Няма правна, морална или логична причина пълнолетни хора в доброволна връзка да бъдат охулвани заради сексуалната си дейност. "Не си правете голи снимки, за да не ви атакуват" не е по-добър аргумент от "Не се качвайте в кола, за да не ви блъсне пиян шофьор", дават пример експертите на организацията в отговор на основните аргументи по темата за вината.

Какви са последиците

Самоубийство. Депресия. Злоупотреба с алкохол. Смяна на имена, адрес, град на живеене. Тежки щети върху личния живот, проблеми при кандидатстване за нови работни места.

Това са само част от последствията за жервите, които често продължават с години. Това показва проучване, базирано на 18 задълбочени интервюта с жертви на "порно за отмъщение". То е проведено от Саманта Бейтс за магистърската ѝ дипломна работа в канадския университет "Саймън Фрейзър" на име "Stripped": An Analysis of Revenge Porn Victims’ Lives after Victimization" ("Разголени: анализ на живота на жертвите на порно за отмъщение").

Порното за отмъщение е много близко по характеристики със сексуалното насилие, така че и последиците за жертвите на двата вида престъпления са подобни – стрес, злоупотреба с алкохол, посттравматично стресово разтройство, клинична депресия и самообвинения.

"Порното за отмъщение не е физическа атака върху тялото на човека, но се усеща като продължително нападение вътре в него. Подобно на сексуалното насилие, жертвите губят напълно контрола върху сексуалността си, върху тялото си", пише Бейтс в дипломата си теза по криминология. "Порното за отмъщение може да не е буквално животозастрашаващо, но има животопроменящи последствия." Участнички в проучването са били уволнени, след като снимките им са пратени на работодатели; други се боят, че голите им кадри в "Гугъл" ще пречат при бъдещи интервюта за работа. Всички казват, че трайно са загубили способност да се доверяват на хората, което е пречило на следващите им връзки.

"Причината порното за отмъщение да засяга жените толкова тежко отчасти е това, че женската сексуалност се смята за нещо, което трябва да се държи скрито. Макар да има напредък, женската сексуалност все още се смята за източник на срам, докато мъжкото сексуално поведение е повод за гордост", пише Бейтс. "Ако една жена стане жертва на сексуално престъпление, действията ѝ веднага се поставят под въпрос и обществото определя дали тя "наистина е жертва", или "си го е просила".

