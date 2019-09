Кралица Елизабет си търси Пепеляшка

© Associated Press

Любителите на приказката на Пепеляшка имат възможност да осъществят фантазиите си – британската кралица търси чистачка, която да живее в Бъкингамския дворец или замъка Уиндзор.

Това означава, че назначеният може да живее или с Нейно величество Елизабет Втора в Бъкингам, или близо до херцозите на Съсекс Хари и Меган, чието имение "Фрогмор" се намира в Уиндзор.

Според описанието в обявата от кандидата се очаква "да се грижи за гостите и за обслужването по време на събития".

Кралицата е домакиня на различни събития през цялата година – от градински партита до държавни банкети за чужди лидери, които са най-високата дипломатическа чест, с която гостите на Великобритания могат да бъдат удостоени.

Според книгата на историка Ейдриън Тинисуд "Behind the Throne: A Domestic History of the British Royal Household" живеещите в Бъкингам служители разполагат с фитнес, плувен басейн, игрища за скуош и тенис. Те могат да се включат в хора или читателския клуб.