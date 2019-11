Версия, че покушението срещу Гебрев е поръчка от България, се появи в ново разследване

© Юлия Лазарова Емилиян Гебрев бе разпитан през януари за събитията около дружество за оръжейна продукция "Дунарит".

При отсъствието на логични алтернативни обяснения, версията на Емилиян Гебрев, че е станал мишена заради фалшива информация, подавана от негови конкуренти към Кремъл, изглежда най-вероятният сценарий."

Това се казва в нова част от разследването за покушението срещу българския оръжеен търговец през април 2015 г. на групата "Белингкат" (Bellingcat) и руското издание "Инсайдър" (The Insider), като този път се е включило и германското списание "Шпигел" (Der Spiegel). То бе разпространено късно в събота, като на трите места има различна - по-откъслечна или по-подробна - информация за версията, че български конкуренти, искащи да превземат бизнеса на Гебрев стоят зад опита да бъде отровен от специална група на руското военно разузнаване. Нещо повече - едното от изданията не изключва Главното управление на Генщаба на руската армия да е фалшифицирало документи, за да изгради съвсем различни мотиви, наглед обясняващи покушението.

Акцентът на новото разследване е върху това, че тази група се разрасна до 8 души и че са разпознати, както тяхната идентичност, така и графика им на пътуване из Европа, включително до България.

Но "Белингкат" и "Инсайдър" отделят в края на публикациите си внимание на мотивите за нападението, в което овен Гебрев пострада още синът му и негов служител.

"Точният мотив за предполагаемия опит за отравяне все още не е определен от българското разследване, нито е ясно на самата жертва", пише екипът на "Белингкат". Ето обяснението след това:

"Бизнесът на Гебрев с оръжие не е бил голям фактор в оръжейните продажби за държави или въоръжени групировки, които руското министерство на отбраната смята за противници. Той е изнасял известно количество оръжие за Грузия по време на руско-грузинската война от 2008 г. и попада в черен списък на руското министерство на отбраната. Но той сподели с нас, че бизнесът му е заемал не повече от 10% от общите български продажби за Грузия по време на войната. Гебрев настоява, че не е изнасял оръжие за Украйна - директно или през посредници - след като Русия анексира Крим през 2014 г.

Една от възможните хипотези е Гебрев да е станал мишена заради вътрешна борба за власт на олигарси в България, върху които Русия е оказвала силно влияние в периода 2014-2015 г.

Русия смята българската оръжейна промишленост да враждебна на интересите ѝ, тъй като от началото на 2015 г. няколко български производители и износители на оръжие се боричкаха за таен американски бюджет за дотавяне на оръжие за сирийските бунтовници. Търсенето на леки и средно тежки оръжия и муниции от Източна Европа растеше бясно и български износители мног оискаха да получат дял от удовлетворяването му. Износът на оръжия, естествено, не беше директно за сирийските бунтовници, а преди това се продаваше на подставени лица като Азербайджан и Саудитска Арабия.

Гебрев настоява днес, че компанията му "Емко" (Emco) не е кандидатствала за каквито и да е оръжейни продажби по тази програма. Той казва, че основните му експортни пазари - Индия и Северна Африка - са изисквали големи количества и той се фокусирал върху изпълнението на тези ангажименти. Но кандидатстване за разрешително за износ на оръжие за Азербайджан - което се смята, че е било предназначено за Сирия - е подадено в българското външно министерство н 27 април 2015 г. - по съвпадение, същият ден, в който Гебрев усеща първите симптоми от отравянето.

Кампания за дискредитиране на Emco

Основната версия на Гебрев е, че това е фалщификат от конкурент, който е искал да елиминира бизнеса му от пазара, като за целта насъска руснаците срещу него."

От "Белингкат" смятат, че въпреки "забележителното ксъвпадение" е по-скоро невероятно да има връзка между тази сделка и покушението, тъй като е твърде малко времето между "натопяването" му пред руснаците и операцията за отравянето.

"В същото време без съмнение през 2015 и 2016 година е имало опити да бъде дискредитирана Emco в чужбина, включително чрез статия на английски език в български вестник, в която се използва фалшивото кандидатстване за експортен лиценз с цел Emco да бъде представена като износител на оръжие за "Ислямска държава". Продължителната кампания срещу Emco прави правдоподобна версията, че опитите може да са започнали преди фалшивото кандидатстване за експорт от 27 април."

"Шпигел" почти не отделя внимание на мотивите за покушението, което описва като доста нескопосано. Единствената част за обяснението защо е цялата операция е следната: "Разследването на българските власти на случая с Емилиян Гебрев продължава и краят му не се вижда. Гебрев сега настоява за още анализи на пробите от отровата от страна на специализирани лаборатории. Първоначалните резултати показват сходства с невротоксин от групата "Новичок" - субстанцията, която едва не уби Сергей Скрипал."

Фалшификат, създаден от ГРУ за заблуда?

"Инсайдър" повтаря в общи линии изложеното от "Белингкат", като посочва, че причината за отравянето на Гебрев не е ясна и на самия него. Но изданието допълва, че българинът също така смята, че знае кой е автор на фалшивото експортно искане, но отказва да г оназове. "Според една от версиите той е станал мишена на ГРУ в резултат на провокация, принудила Кремъл да си помисли, че той е продавал оръжие на американски съюзници в Сирия. (...) Гебрев предполага, че конкурентът му има доре установени връзк ис Кремъл и по тоз иначин е искал да го отстрани като подхвърли на Москва фалшификат."

Екипът на "Инсайдър" казва, че е проучил кореспонденцията между българското външно министерство и посолството на Азербайджан в София и на един от документите се вижда Emco Ltd. като доставчик на "военно оборудване" за министерството на отбраната в Баку за датата 5 май 2015 г. Но в следващо писмо на МВнР от 30 април вече стоят имената на съвсем други български фирми - Transmobile Ltd. и Alguns Ltd. за абсолютно същия азербайджански военен Ил-76. Те са посочени като "реалните български износители", които декларирали, че "поради оперативни причини свързани с тяхната готовност за реализация на доставките" планираните полети до Бургас за периода 5-7 май се преместват за 12-19 май 2015 г.

"Проблемът е", казват от руската разследваща група, "че ГРУ е започнало да подготвя операцията още през февруари, т.е. фалшификатът сам по себе си не може да стане причина за покушението. Ако инцидентът с подправената заявка изобщо е свързан с отравянето, това означава, че или тя е само поредната от множество провокации от конкурентите, или, обратното, ГРУ само е подправило документа, за да обоснове покушението (в последния случай реалният мотив за покушението остава открит)".

"Омразната осморка", но не на Тарантино

Що се отнася до другата новост в съвместното разследване, тя е че има още 7 имена на руснаци, освен това на офицера от ГРУ Денис Сергеев (оперативно име Сергей Федотов), който през 2019 г. е бил разпознат от запис на охранителни камери пред софийския хотел "Орбита" в деня на отравянето на тримата българи, които имат офиси в сградата.

В "Омразната осморка", както ги нарича "Инсайдър" с името на един от филмите на Куентин Тарантино, са още Сергей Лютенко (агентурна самоличност Сергей Павлов), Пьотр Борисов (Георгий Горшков), Иван Терентиев (Иван Лебедев), Николай Ежов (Николай Кононихин), Алексей Калинин (Алексей Никитин) и Владимир Моисеев (Владимир Попов). В различен формат те идват по трима в България от 15 февруари 2015 г. и на смени остават до 11 март. Второто идване на групата (Федотов, Павлов и Горшков) е по време на отравянето - 24-28 април. Третото пристигане на Денис Сергеев е на 23 май в компанията на Данаил Капралов (агентурно име Данил Степанов), като двамата прекарват една седмица. В края на май Гебрев отново попаса в болницата. Капралов-Степанов е описан от "Инсайдър" като служител на ГРУ с квалификация на лекар (което го прави сходен на Александър Мишкин, единият от отровителите на Скрипал в Солсбъри).

"Белингкат" припомня, че вече са посочвали в предишни разследвания Денис Сергеев като генерал-майор от поделение на ГРУ за операции в чужбина. "Той е пътувал до Великобритания да координира операцията на полк. Чепига и полк. Мишкин в Солсбъри през март 2018 г." Според разследващата група всичките 8 посочени служители са от едно и също поделение и подготовката за покушението срещу Гебрев вероятно е започнала повече от година по-рано. Моисеев е бил в Бълтария през март 2014 г., а после през септември, ноември и декември, с фалшива самоличност и представящ се за фотограф и журналист на вече не съществуващо списание за руско морско застраховане.