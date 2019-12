В памет на Мари Фредриксон: Listen to Your Heart през годините

След продължително боледуване този вторник почина Мари Фредриксон, вокалистката на една от най-известните шведски поп рок групи - "Роксет". В нейна памет британското издание The Guardian събра в една минута кадри от изпълненията на един от най-големите хитове на групата Listen to Your Heart от 1988 година до 2012 година.