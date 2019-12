Не е мъж, не е жена? Думата на годината на "Мериам-Уебстър" е "те"

© Reuters

Министър или министърка? Мъж, жена или нещо трето? Езикът се променя, следвайки времето, а речниците реагират. "Думата на годината" е "they", пише Ребека Щауденмайер в статия за "Дойче веле".

Английското местоимение "they" ("те"), използвано обаче в единствено число, е думата на годината на американския интернет речник "Мериам-Уебстър". Думата "they" се използва за хора, които се определят като смесица между мъж и жена, за такива, които изцяло отричат двуполовата двойка, както и за други представители на ЛГБТ+ обществото.

Според речника, който включи новата дефиниция на думата през септември, търсенето ѝ тази година се е увеличило с повече от 300 процента.

Решение на модерната бъркотия между м.р. и ж.р.?

В своето изявление "Мериам-Уебстър" посочва, че използването на "they" като полово неутрален заместител на "he" ("той") и "she" ("тя) има над 600-годишна история в английския език. В миналото то е било критикувано като граматически неточно. От 20 век насам обаче използването на "they" в единствено число е част от тенденцията все повече неутрални местоимения да навлизат в употреба, за да се избягва масовото използване на мъжки род, когато се говори и за жени. В последните години то се употребява и от всички онези, които настояват за деконструиране на класическите определения на пол.

"Напоследък обаче "they" се използва също и за всеки човек, който не се самоопределя с някой двата най-разпространени пола", обясняват от "Мериам-Уебстър".

Ще се окаже ли "they" новият "джендър"?

През септември тази година британската поп звезда Сам Смит се обяви за полово неутрален и помоли да се обръщат към него с местоименията "they" ("те") и "them" ("тях").

Оксфордският речник и сайтът Dictionary.com миналата година също публикуваха статии, в които потвърждават, че използването на "they" в единствено число е граматически коректно. През ноември Оксфордският речник също публикува своята дума на годината, в случая словосъчетание. То е "climate emergency" ("климатична аварийна ситуация").

"Мериам-Уебстър" публикува своята класация за дума на годината от 2003-а насам. Миналата година на първо място беше "справедливост", а през 2017 година – "феминизъм". Класацията се определя от гласове в анкета на сайта и от предложения на читатели. Първи подгласник тази година се оказа латинският израз "quid pro quo", в буквален превод "нещо за нещо" - в смисъл "предоставяне на услуга в замяна на друга такава".

Той стана много популярен покрай процедурата за импийчмънт на американския президент, започнала през септември. Тръмп е обвинен, че е задържал отпускането на финансова помощ за Украйна, за да принуди Киев да започне разследване срещу политическия му опонент Джо Байдън и неговия син.