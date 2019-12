Климатът и половата неутралност определиха думите на годината

© Tt News Agency, REUTERS

Климатична стачка", "климатична криза" и "те" - това са думите на годината според речниците "Колинс", "Оксфорд" и "Мериам-Уебстър".

Работещите в речника "Колинс" са забелязали стократно увеличение на употребата на фразата "климатична стачка" през 2019 г. Те я дефинират като "форма на протест, при която хората отсъстват от работа или училище, за да се присъединят към демонстрации, изискващи действия срещу климатичните промени".

Тази форма на протест е възникнала в Париж през 2015 г. преди климатичната конференция на ООН, на която бе подписано световното споразумение за климата. Тя набра популярност преди година, когато шведската ученичка Грета Тунберг започна да протестира всеки петък, вместо да ходи на училище. Примерът ѝ зарази младежи по целия свят.

Речникът "Оксфорд" залага на по-екстремната "климатична криза" - ситуация, в която са необходими спешни действия, които да намалят или спрат климатичните промени и да предовратят потенциално невъзвратими щети върху природата".

Речникът "Мериам-Уебстър" пък определи за най-важната дума на 2019 г. местоимението "they" ("те"), използвано обаче в единствено число. То е полово неутрален заместител на "he" ("той") и "she" ("тя) има над 600-годишна история в английския език. В миналото то е било критикувано като граматически неточно. От ХХ век насам обаче използването на "they" в единствено число е част от тенденцията все повече неутрални местоимения да навлизат в употреба, за да се избягва масовото използване на мъжки род, когато се говори и за жени. В последните години то се употребява и от всички онези, които настояват за деконструиране на класическите определения на пол.

"Напоследък обаче "they" се използва също и за всеки човек, който не се самоопределя с някой двата най-разпространени пола", обясняват от "Мериам-Уебстър".