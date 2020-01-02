Австралийски пожарникари заснеха видео как огънят поглъща колата, в която се намират

Австралийски пожарникари заснеха видео как огънят поглъща автомобила, в който се намират. Огнеборците били изпратени по сигнал и трябвало да се включат в гасенето на един от стотиците горски пожари, които бушуват в момента в страната.
Преди да успеят да стигнат до своите колеги обаче, те попаднали в огнен капан, от който трябвало сами да се измъкнат. Пламъците покрили автомобила от всички страни и пожарникарите трябвало да покрият прозорците с одеяла и да останат вътре, докато огненият фронт ги отмине. В крайна сметка всички успели да се измъкнат невредими.
Всекидневно австралийските пожарникари трябва да се борят със стотици горски пожари. Температурите се покачват и допълнително усложняват ситуацията. В четвъртък в югоизточния щат Нови Южен Уелс беше обявено извънредно положение. Снимки от пожарите вижте тук.
EU defenderРейтинг: 1528 Неутрално
Така изглежда ада.The best way to predict the future is to invent it.
СдРейтинг: 874 Неутрално
Вместо да гледаме преспи в Северното полукълбо по новините,ми се гледа колко е хубаво в Австралия сега по плажовете.А те пак негативни новини.
Mia san BayernРейтинг: 3028 Неутрално
Ужас..DANKE JUPP,DANKE BAYERN!
comandante vs либерални ентусиасти&корпократиРейтинг: 3108 Любопитно
А линка към видеото къде е ?Libertarianism is just anarchy for rich people
putinxujloРейтинг: 2609 Неутрално
До коментар [#4] от "comandante vs либерални ентусиасти&корпократи":
За вас навсякъде))