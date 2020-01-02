Австралийски пожарникари заснеха видео как огънят поглъща колата, в която се намират

Австралийски пожарникари заснеха видео как огънят поглъща автомобила, в който се намират. Огнеборците били изпратени по сигнал и трябвало да се включат в гасенето на един от стотиците горски пожари, които бушуват в момента в страната.

Преди да успеят да стигнат до своите колеги обаче, те попаднали в огнен капан, от който трябвало сами да се измъкнат. Пламъците покрили автомобила от всички страни и пожарникарите трябвало да покрият прозорците с одеяла и да останат вътре, докато огненият фронт ги отмине. В крайна сметка всички успели да се измъкнат невредими.

Всекидневно австралийските пожарникари трябва да се борят със стотици горски пожари. Температурите се покачват и допълнително усложняват ситуацията. В четвъртък в югоизточния щат Нови Южен Уелс беше обявено извънредно положение. Снимки от пожарите вижте тук.