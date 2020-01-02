Австралийски пожарникари заснеха видео как огънят поглъща колата, в която се намират

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Австралийски пожарникари заснеха видео как огънят поглъща колата, в която се намират

Австралийски пожарникари заснеха видео как огънят поглъща колата, в която се намират

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Австралийски пожарникари заснеха видео как огънят поглъща автомобила, в който се намират. Огнеборците били изпратени по сигнал и трябвало да се включат в гасенето на един от стотиците горски пожари, които бушуват в момента в страната.


Преди да успеят да стигнат до своите колеги обаче, те попаднали в огнен капан, от който трябвало сами да се измъкнат. Пламъците покрили автомобила от всички страни и пожарникарите трябвало да покрият прозорците с одеяла и да останат вътре, докато огненият фронт ги отмине. В крайна сметка всички успели да се измъкнат невредими.


Всекидневно австралийските пожарникари трябва да се борят със стотици горски пожари. Температурите се покачват и допълнително усложняват ситуацията. В четвъртък в югоизточния щат Нови Южен Уелс беше обявено извънредно положение. Снимки от пожарите вижте тук.

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Коментари (5)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на EU defender
    EU defender
    Рейтинг: 1528 Неутрално

    Така изглежда ада.

    The best way to predict the future is to invent it.
  2. 2 Профил на Сд
    Сд
    Рейтинг: 874 Неутрално

    Вместо да гледаме преспи в Северното полукълбо по новините,ми се гледа колко е хубаво в Австралия сега по плажовете.А те пак негативни новини.

  3. 3 Профил на Mia san Bayern
    Mia san Bayern
    Рейтинг: 3028 Неутрално

    Ужас..

    DANKE JUPP,DANKE BAYERN!
  4. 4 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
    Рейтинг: 3108 Любопитно

    А линка към видеото къде е ?

    Libertarianism is just anarchy for rich people
  5. 5 Профил на putinxujlo
    putinxujlo
    Рейтинг: 2609 Неутрално

    До коментар [#4] от "comandante vs либерални ентусиасти&корпократи":

    За вас навсякъде))





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