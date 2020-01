Еминем обиди пострадали от терористична атака, споменавайки я в песен

© Associated Press

Тридесет години след началото на кариерата си американският рапър Еминем обиди хора с текстовете си.

В песен от новия си албум той споменава терористичното нападение на концерт на певицата Ариана Гранде в Манчестър. Това му навлече критики от кмета на града и близки на загиналите. 22 души, повечето деца, бяха убити през май 2017 г. от ислямист, взривил бомба в коридор на концертната зала.

В песента си Unaccommodating той рапира But I’m contemplating yelling ‘bombs away’ on the game / Like I’m outside of an Ariana Grande concert waiting, последвано от звука на взрив.

"Еминем предава таланта си. Това е неуважително, нетърсено и ненужно жестоко", коментира адвокатът на няколко от опечалените семейства Елкан Ейбрахамсън пред Би Би Си. Кметът на Манчестър Анди Бърнхам каза: "Това е ненужно болезнено и много неуважително към семействата и засегнатите." Потребители в "Туитър" изразиха отвращение от текста, наричайки го "жалко търсене на внимание" и "неуважителен".

След нападението Еминем бе една от звездите, които призоваха последователите си в социалните мрежи да се включат в дарителските кампании за пострадалите, макар обикновено да не е активен в "Туитър", освен за да рекламира музиката си. Призивът му бе ретуитнат над 8000 пъти и допринесе за събирането на близо 2 млн. долара дарения, а самият Еминем получи лична благодарност от общинския съвет.

Миналата година по време на музикалните награди на iHeartRadio рапърът критикува Националната асоциация за оръжията с думите "Те обичат пушките си повече, отколкото децата ни."

Еминем разпространи албума си онлайн без предизвестие миналата седмица. Заглавието Music to Be Murdered By е вдъховено от едноименен албум, дело на режисьора Алфред Хичкок и композитора Джефри Алекзандър от 1958 г. В него участват мнозина гост-изпълнители – от Ед Шийрън през Royce Da 5'9", Black Thought, Q-Tip, Denaun, White Gold, Young M.A, KXNG Crooked, Joell Ortiz, Don Toliver, Anderson .Paak до Juice WRLD.

В целия албум има и други препратки към историите на убийци и терористи – както и в голяма част от предишните му песни като Stan, Murder Murder или Kamikaze. В Darkness например той се превъплъщава в убиеца, който през 2017 г. изби 58 души на музикален фестивал в Лас Вегас.

Ревюто във в. "Гардиън" нарича песента "Плашещ, смразяващ портрет на разпадащ се ум, пълен с мрачни детайли – тревогата на стрелеца, че на фестивала има малко хора; гордото му притежание на лиценз за оръжие и липса на предишни провинения; осъзнаването му, че славата ще е краткотрайна, защото масови стрелби се случват редовно. Това е перфектна демонстрация, че Еминем все още е мощна сила независимо от сменящите се епохи и моди".