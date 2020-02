"Златната мечка" на Берлинале отиде при ирански режисьор, лежащ в затвора

© Reuters

Иранският филм Sheytan vojud nadarad (There Is No Evil) на Мохамад Расулоф взе "Златната мечка" на Международния филмов фестивал в Берлин тази вечер. Наградата бе връчена на продуцентите на филма, тъй като Расулоф е в затвора по обвинения в антиправителствена пропаганда.

"Четирите сюжетни линии, оформящи There Is No Evil, дават вариации на темите за моралната сила и смъртното наказание и повдигат въпроса до каква степен свободата на индивида може да бъде изразена в рамките на един деспотичен режим и наглед неизбежни заплахи", описват организаторите на Берлинале филма. "Мохамад Расулоф създава само слаби наративни връзки между историите, но въпреки това всички те са трагично и неумолимо свързани".

Сребърната мечка отиде при Never Rarely Sometimes Always на Илайза Хитман, определен като "шедьовър на емоционалната прецизност". Основната сцена, която стои и зад задглавието, ще се превърне в стълб на феминисткото кино, смятат от Берлинале. "Да признаеш собствената си алиенация е част от това да я разбиеш. Този процес - като стъклена клетка, разбита на милиони парченца - е едновременно болезнен и възхитителен."

Фестивалът тази година започна със заявка да се върне към политическите си корени от времето на Студената война. Програмата му бе описана като изследване на артистични и политически теми, завръщане към основите на създаването му по време на Студената война, коментира новият директор Мариете Рисенбеек. На откриващата церемония актьорът Самуел Финци изнесе емоционална реч за имиграцията и десния терор.

Подробности очаквайте по-късно на www.dnevnik.bg.