Коронавирусът по света: Турция отложи туристическия сезон

View this post on Instagram

Sehr schön, dass es so steil geht. Wir schaffen das! Hier der Facebook-Text: Gestern war noch alles traurig in mir, weil viele meiner Freund_innen Kulturschaffende sind und sie jetzt wirklich hart getroffen sind. Aber Wissenschaft ist Wissenschaft und auch wenn Existenzen dran hängen, es gilt zuerst eine Pandemie einzudämmen. Gestern haben wir geredet und da wir zwei ältere und alleinstehende Nachbar_innen haben, haben wir uns gedacht, so ein Zettl wär nice. Wir haben ja auch keine Kinder und zumindest am Wochenende und Abend sehr viel Zeit. Falls es euch auch - wie uns - möglich ist anderen zu helfen, ich glaub über so einen Zettl freut sich jedes Haus. Let's call it #Nachbarschaftschallenge <3