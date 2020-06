Филмът "Февруари" на Камен Калев е в официалната селекция на фестивала в Кан

Българо-френската продукция "Февруари" с режисьор и сценарист Камен Калев е сред селектираните на кинофестивала в Кан тази година, съобщиха организаторите онлайн онлайн тази вечер.

Екипът на филма го определя като "може би най-личния филм" на Камен Калев, вдъхновен от живота на дядо му - разказ за събития, направен по "необичайно поетичен и интригуващ начин".

Селекцията включва общо 56 заглавия при 59 през 2019 г. и толкова през 2018-а. Обявяването днес става две седмици след датата, когато трябваше да приключи фестивалът. Изданието му обаче бе отменено заради коронавируса. Така избраните филми получават етикета Cannes 2020, който трябва да помогне за разпространението им и да ги направи известни по целия свят.

Селекцията е трябвало да бъде представена през април, но пандемията промени графика. Изборът е от 2067 игрални филма - повече от 1845 предложени миналата година. За пръв път в историята на фестивала този списък съдържа над 2000 заглавия.

Организаторите изтъкнаха изключителното разнообразие от региони, филми от които са включени в селекцията тази година. В съобщението за селекцията на сайта България, заедно с Грузия и Конго, е включена в списъка на "нови или рядко попадащи" територии за фестивала. "Ще подкрепяме тези филми. Имената им вече са на картата. Ще го правим ние, а, разбира се, и самите кина... и накрая фестивалите," каза директорът на ключовото европейско киносъбитие Тиери Фремо.

Калев същевременно е познат на публиката в Кан, тъй като негов филм, изцяло или частично режисиран от него, участва за шести път. Късометражните "Върнете заека" и "Лошият заек" (в съавторство с Димитър Митовски) са показани съответно през 2005 и 2007 г. Дебютният му пълнометражен, "Източни пиеси", и последвалият "Островът", са в Петнайсетдневката на режисьорите в Кан съответно през 2009 и 2011 г., а през 2014 г. публиката гледа филма "Мостовете на Сараево", фрагмент от който е режисиран от него.

Повече за филма



Част от другите номинирани

Негов световен разпространител ще бъде френската компания "Мементо филмс интернешънъл" (Memento Films International).

В списъка за тази година са заглавия на Уес Андерсън (The French Dispatch), Франсоа Озон (Summer of 85) и Франсис Лий (Ammonite) и филми с актьори като Виго Мортенсен, Мадс Микелсен, Тилда Суинтън и Кейт Уинслет в главните роли. В селекцията е и Aya and the Witch - първия анимационен филм на студио Ghibli на Горо Миядзаки, сина на японската легенда на анимацията Хайо Миядзаки.