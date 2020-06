Илън Мъск призова "Амазон" да бъде раздробен

© Reuters

Главният изпълнителен директор на "Тесла" (Tesla) Илън Мъск призова гигантът в онлайн търговията "Амазон" (Amazon) да бъде разбит, след като автор се оплака в социална медия, че не може да пусне книгата си на търговската платформа, предаде "Ройтерс".

"Това е безумие, @ДжефБезос", туитна Мъск към шефа на "Амазон", с коготo се конкурират с компаниите си за космически технологии. "Време е да бъде раздробен "Амазон". Монополите са вредни!", гласи втори туит на Мъск.

"Амазон" не коментира туитовете, но поясни, че въпросната книга на автора Алекс Беренсон е блокирана по погрешка и вече е достъпна за продажба чрез услугата за електронни книги за четците "Киндъл" (Kindle).

Решението да се даде зелена светлина на творбата не се дължи на Мъск, подчерта "Амазон". Според снимка на съобщението, което Амазон е изпратил на Беренсон, публикувана в "Туитър", платформата е взела мерки, тъй като книгата от 22 страници не отговаря на условията й. "Насочваме клиентите към официални източници на информация за вируса", се допълва в съобщението. Книгата се казва "Несъобщаваната истина за COVID-19 и ограниченията: Част 1: Въведение и изчисление и оценки на смъртните случаи" (Unreported Truths about COVID-19 and Lockdowns: Part 1: Introduction and Death Counts and Estimates).

Авторът не отговори на молбата за коментар, но след одобрението за продажбата на книгата в туит благодари на Мъск и всички други, които са помогнали.