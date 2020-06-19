Ръководителят на Световната здравна организация вижда нов и по-опасен етап от коронавируса

Броят на заразените с коронавирус в света само за ден достигна ново рекордно ниво, надхвърляйки 150 хил. души. Това заяви днес генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус и предупреди, че пандемията се ускорява, съобщава БТА.
Почти половината нови случаи, съобщени на СЗО в сряда, са регистрирани в Северна и Южна Америка. Голям брой е имало също така в Южна Азия и Близкия изток.
"Светът е в нов и опасен етап", каза Тедрос на пресконференция в Женева.
По думите му има повишен риск, защото много хора вече не искат да бъдат затваряни по домовете си, а правителствата силно желаят отново да отворят своите общества и икономики. "Призоваваме всички страни и всички хора да проявяват извънредна бдителност", заяви той.
realguruРейтинг: 2903 Неутрално
Ще изграждат стаден имунитет :)
Кой оцелее, оцелее, кой умре, умре :)
ivanpopovРейтинг: 2859 Неутрално
Не го ли е срам да се показва, още!?
Много по-добре да гледаме изявления на говорителя на центъра за контрол на заболяванията или на еврокомисаря по здравеопазване.
MititUРейтинг: 1298 Любопитно
ама бате Бойко кажа че няма страшно кой ли лъже :D:D:D: риторичен въпрос сор."Колкото повече толкова повече" Мечо ПУХ
putinxujloРейтинг: 3326 Неутрално
🤦🏻♂️
Отначало - нищо страшно, това е по-страшно от обикновен грип.
Сега - световната здравна организация вижда нов и по-опасен етап от коронавируса
putinxujloРейтинг: 3326 Неутрално
До коментар [#4] от "putinxujlo":
това НЕ* по-страшно
neutРейтинг: 7428 Неутрално
"Светът е в нов и опасен етап", каза Тедрос на пресконференция в Женева."In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
Нашият премиер не се бои от такава новина
anlazarРейтинг: 627 Неутрално
До коментар [#1] от "realguru":
Паникьорче,жив си?
edin drugiiРейтинг: 2456 Неутрално
Лоша работа ,цялата човешка общност чака ,този с фасон на селски фелдшер да му казва какво и как ще става , ужас .
СкакауецРейтинг: 716 Неутрално
Световната здравна пионка на КитайСлушкаш Шорош, папкаш грантове! (Верую на Киселото, миризливо и кресливо, неолиберално-марксистко л@йно ...невник...)
https://conservative.bg/svetovnata-zdravna-pionka-na-kitai/
ДългияРейтинг: 1274 Любопитно
Бахти стреса ей, хората искат да си живеят живота, ама йок, не става. А иначе е повече от ясно, че никой нищо не знае със сигурност. Пилците ще се броят на есен, определено...
Митко ПалаузоффРейтинг: 565 Неутрално
Яко ще се мре: нищо ново.
PowРейтинг: 777 Неутрално
https://www.facebook.com/v1infoportal/videos/1310404822630882 от тоя ли да чакам становище?Give a man a mask and he’ll tell you the truth
hamiltonfРейтинг: 4523 Неутрално
Ръководителят на Световната здравна организация е най-големия негодник по наше време, и трябва да бъде арестуван и съден до дупка!Скоростен индекс "Y"