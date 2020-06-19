Ръководителят на Световната здравна организация вижда нов и по-опасен етап от коронавируса

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Броят на заразените с коронавирус в света само за ден достигна ново рекордно ниво, надхвърляйки 150 хил. души. Това заяви днес генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус и предупреди, че пандемията се ускорява, съобщава БТА.

Почти половината нови случаи, съобщени на СЗО в сряда, са регистрирани в Северна и Южна Америка. Голям брой е имало също така в Южна Азия и Близкия изток.

"Светът е в нов и опасен етап", каза Тедрос на пресконференция в Женева.

По думите му има повишен риск, защото много хора вече не искат да бъдат затваряни по домовете си, а правителствата силно желаят отново да отворят своите общества и икономики. "Призоваваме всички страни и всички хора да проявяват извънредна бдителност", заяви той.