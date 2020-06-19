Ръководителят на Световната здравна организация вижда нов и по-опасен етап от коронавируса

Ръководителят на Световната здравна организация вижда нов и по-опасен етап от коронавируса

© Associated Press



Броят на заразените с коронавирус в света само за ден достигна ново рекордно ниво, надхвърляйки 150 хил. души. Това заяви днес генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус и предупреди, че пандемията се ускорява, съобщава БТА.


Почти половината нови случаи, съобщени на СЗО в сряда, са регистрирани в Северна и Южна Америка. Голям брой е имало също така в Южна Азия и Близкия изток.


"Светът е в нов и опасен етап", каза Тедрос на пресконференция в Женева.


По думите му има повишен риск, защото много хора вече не искат да бъдат затваряни по домовете си, а правителствата силно желаят отново да отворят своите общества и икономики. "Призоваваме всички страни и всички хора да проявяват извънредна бдителност", заяви той.


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Коментари (13)
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  1. 1 Профил на realguru
    realguru
    Рейтинг: 2903 Неутрално

    Ще изграждат стаден имунитет :)

    Кой оцелее, оцелее, кой умре, умре :)

  2. 2 Профил на ivanpopov
    ivanpopov
    Рейтинг: 2859 Неутрално

    Не го ли е срам да се показва, още!?
    Много по-добре да гледаме изявления на говорителя на центъра за контрол на заболяванията или на еврокомисаря по здравеопазване.

  3. 3 Профил на MititU
    MititU
    Рейтинг: 1298 Любопитно

    ама бате Бойко кажа че няма страшно кой ли лъже :D:D:D: риторичен въпрос сор.

    "Колкото повече толкова повече" Мечо ПУХ
  4. 4 Профил на putinxujlo
    putinxujlo
    Рейтинг: 3326 Неутрално

    🤦🏻‍♂️
    Отначало - нищо страшно, това е по-страшно от обикновен грип.
    Сега - световната здравна организация вижда нов и по-опасен етап от коронавируса

  5. 5 Профил на putinxujlo
    putinxujlo
    Рейтинг: 3326 Неутрално

    До коментар [#4] от "putinxujlo":

    това НЕ* по-страшно

  6. 6 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 7428 Неутрално

    "Светът е в нов и опасен етап", каза Тедрос на пресконференция в Женева."

    Нашият премиер не се бои от такава новина

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  7. 7 Профил на anlazar
    anlazar
    Рейтинг: 627 Неутрално

    До коментар [#1] от "realguru":

    Паникьорче,жив си?

  8. 8 Профил на edin drugii
    edin drugii
    Рейтинг: 2456 Неутрално

    Лоша работа ,цялата човешка общност чака ,този с фасон на селски фелдшер да му казва какво и как ще става , ужас .

  9. 9 Профил на Скакауец
    Скакауец
    Рейтинг: 716 Неутрално

    Световната здравна пионка на Китай

    https://conservative.bg/svetovnata-zdravna-pionka-na-kitai/

    Слушкаш Шорош, папкаш грантове! (Верую на Киселото, миризливо и кресливо, неолиберално-марксистко л@йно ...невник...)
  10. 10 Профил на Дългия
    Дългия
    Рейтинг: 1274 Любопитно

    Бахти стреса ей, хората искат да си живеят живота, ама йок, не става. А иначе е повече от ясно, че никой нищо не знае със сигурност. Пилците ще се броят на есен, определено...

  11. 11 Профил на Митко Палаузофф
    Митко Палаузофф
    Рейтинг: 565 Неутрално

    Яко ще се мре: нищо ново.

  12. 12 Профил на Pow
    Pow
    Рейтинг: 777 Неутрално

    https://www.facebook.com/v1infoportal/videos/1310404822630882 от тоя ли да чакам становище?

    Give a man a mask and he’ll tell you the truth
  13. 13 Профил на hamiltonf
    hamiltonf
    Рейтинг: 4523 Неутрално

    Ръководителят на Световната здравна организация е най-големия негодник по наше време, и трябва да бъде арестуван и съден до дупка!

    Скоростен индекс "Y"




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