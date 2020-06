Племенница на Тръмп написа портрет на "отровното семейство"

© Reuters

По-малкият брат на американския президент Доналд Тръмп не успява засега да спре чрез съда книга, написана от племенница на президента. Искът на Робърт Тръмп срещу Мери, дъщерята на покойния най-голям брат Фред Тръмп, бе отхвърлен от съд в Ню Йорк. Въпросът обаче може да бъде отнесе до Върховния съд в щата, припомня в. "Гардиън".

Книгата на Мери - Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man ("Прекалено и недостатъчно: как семейството ми създаде най-опасния човек на света") - ще бъде публикувана на 28 юли. Според издателството Simon & Schuster тя е "откровен и достоверен портрет на Доналд Дж. Тръмп и отровното семейство, което го е създало". Те обещават още описания на "кошмарни травми, унищожителни отношения и трагична комбинация от пренебрежение и насилие".

Мери Тръмп критикува чичо си в "Туитър" и се смята за основен източник на разследването на в. "Ню Йорк таймс" за данъчните престъпления на семейство Тръмп. Тя е дъщеря на Фред Тръмп Младши, по-големият брат на Доналд. В семейство има още три деца Робърт, Мериан и Елизабет.