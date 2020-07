Ползите от опазването на прородата са пет пъти повече от разходите, сочи доклад

© Георги Хинков, WWF- България

Разширяването на защитените зони би могло да доведе до възвръщаемост от поне 5 долара за всеки 1 похарчен, дори само ако се даде на природата повече място да се развива.

Това от своя страна би увеличило добивите в селското и горското стопанство, ще подобри запасите от сладка вода, ще запази дивата природа и ще помогне за борбата с изменението на климата - всичко това би увеличило световната икономическа продукция средно с около 250 милиарда долара годишно, твърди група от повече от 100 учени в доклад, публикуван тази седмица.

Докладът представлява едно от най-изчерпателните проучвания за потенциалните икономически ползи от опазването на природата - област, изпълнена най-често с предположения за паричната стойност на животни, растения и непокътнати екосистеми.

Основната цел на изследването е да оспоро схващането, че опазването на природата е скъпо начинание и идва в момент, когато Организацията на обединените нации лобира правителствата да отделят 30% от тяхната земя и море до 2030 г. за консервация.

"Не можете да сложите цена на природата, но икономическите факти са в полза на нейната защита", казва Антъни Уолдрон, еколог от Университета в Кеймбридж, който ръководи групата, изследваща икономическите последици от определянето на една трета от Земята като природен резерват.

Други поставят под въпрос доколко е възможно точното отчитане на икономическия принос на природата, каза Брам Бюшер, политолог от Университета във Вагенинген, Холандия.

"Колко струват две патици? И дали тези патици струват същото в САЩ и в Латинска Америка? И как бихте сравнили тези неща?", каза Бюшер пред "Ройтерс".

Използвайки изключително икономически аргументи може да има обратен ефект, ако правителствата в крайна сметка решат да отворят за развитие ценни природни зони за най-доходоносните предложения, предупреждава Джулия Щайнбергер, икономист по околната среда в Университета в Лийдс.

"Всичко, което е необходимо, е един лобист да дойде и да каже "Тази програма вече не е икономически жизнеспособна ", каза Щайнбергер. "Това е рискът, пред който се изправяме, когато обвързваме опазването на околната среда с икономическите резултати."

Но дори грубата оценка на икономическата стойност на природата е по-добра от нищо, като се има предвид мащабът на въпроса, твърдят авторите на доклада. Учените изчисляват, че най-малко милион биологични вида са заплашени от изчезване през следващите няколко десетилетия до голяма степен поради човешки дейности, включително загуба на местообитания, замърсяване и изменение на климата.

Надявайки се да спрат глобалното изчезване на видове, 30 държави вече подкрепят проектодокумент, който обещава да консервира 30% от земната повърхност до 2030 г. - предложението ще бъде обсъдено на Конвенцията за биологично разнообразие на ООН, отложена за следващата година в Кунмин, Китай.

В момента около 15% от земята и 7% от океаните имат известна степен на защита.

Целта за опазване на 30%, освен производството на природни ресурси като рибни запаси и дървен материал, също би помогнала за гарантиране на по-здрави екосистеми, които да осигуряват допълнителни 350 милиарда долара годишно в услуги, които са от съществено значение за живота, включително филтриране на вода, изчистване на замърсители от въздуха или предотвратяване на ерозията на крайбрежните зони ерозия, се казва в доклада.

Подобна цел ще изисква средно годишна инвестиция от около 140 милиарда долара до 2030 г., изчислиха изследователите. В момента около 24 милиарда долара се изразходват в световен мащаб годишно за опазване на природните зони.

Всяко голямо разширение на защитените територии трябва да бъде направено внимателно, за да се гарантира равномерното разпределение на икономическите ползи сред населението, предупреждават учените.

Разбирането на тези икономически ползи може също да помогне на политиците да решат, например, дали дадена гора може да бъде отсечена за дървен материал или по-добре да остане незасегната, за да абсорбира въглероден диоксид и да подпомогне цикъла на дивата природа или водата.

