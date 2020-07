"Много по-ужасно, отколкото очаквах" - 73-ма заразени в британска ферма с българи и румънци

© Associated Press

Три седмици - толкова издържала британка, пакетираща броколи във ферма в Хърифордшър, Западна Англия, във ферма на компанията AS Green and Co, преди да напусне миналия месец, ужасена от условията на труд, разказва "Гардиън".

Публикацията се появява в ден, когато британски медии съобщават за поне 73 случая на коронавирус във фермата и за поне 200 поставени в самоизолация. Не е известно дали сред работниците (обикновено чужденци) има заразени българи. Карън (както я нарича вестникът) обаче обяснява, че по времето, когато е работила там - до миналия месец - по-голямата част от работниците са били българи и румънци.

"Невероятно много ме ядоса това, че може да има подобно отношение към хората," обяснява тя. "Винаги съм знаела, че земеделската работа наистина е трудна, но беше толкова по-лошо, отколсото очаквах... Брала съм ябълки, засаждала съм дървета и съм имала много тежки професии, но това беше най-тежкото."

Първата седмица прекарва в карантина, но след това не се спазва социална дистанция. "Всички живеят и работят толкова близко едни до други, че не е изненадващо, че ако някой хване COVID-19, ще се разпространи много бързо."

Напускането на обекта е на практика невъзможно. "Готвиш си в караваната, а веднъж седмично те водят до супермаркета. Трябва ти разрешение да държиш кола там, а повечето хора не получаваха разрешения. Нищо не можеше да те спре да напуснеш, но беше много трудно."

Карън е една от трите жени, пакетирали броколи и живели в един от 33-те подвижни дома срещу 50 лири на седмица. На час получава 8.85 паунда за първите 48 часа от седмицата и 11.06 за всеки следващ, а често работи по 12 часа на ден или повече. "Няма човек, който да избира да слага броколи в кошницата си и да има идея какво е да ги опаковаш," казва. "Имаш щайга с броколи и трябва да ги окастряш или да не ги окастряш в зависимост кой ги иска, после да ги сложиш в правилната купчинка по тегло и това отива на поточна линия, която ги отнася до машина, която ги опакова в пластмаса."

За работниците има наказания, ако правят неща погрешно или ако са твърде бавни. "Ако си бавен, си длъжен да си вземеш почивен ден." При това "си представям, че има ферми, където е по-лошо".