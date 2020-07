Орбан ликува - Европа сведе върховенството на закона до общи фрази

© Twitter @zoltanspox Премиерите на Унгария и Полша, Виктор Орбан и Матеуш Моравецки, след срещата в Брюксел.

Върховенството на закона трябва да е условието за отпускане на средства," настояваше Европейската комисия само преди седмици. В дните около Европейския съвет много държави изглеждаха неотстъпчиви. До днес.

На продължилите с дни бюджетни преговори евролидерите взеха вече оспорвано решение за механизъм, с който държави като Унгария и Полша - но потенциално и други в Източна Европа - за които има съмнения за нарушаване на принципите на правовата държава и върховенството на закона, да бъдат санкционирани чрез прекъсване на достъпа до средства от бюджета и фонда на ЕС.

"Виктор Орбан празнува. Ще последват и други източноевропейци," написа в "Туитър" датският журналист Свенинг Далгаард. "Свърши се с върховенството на закона в ЕС." Действително Орбан се представи като големия победител: той каза малко след като бе обявено бюджетното споразумение, че заслугата е изцяло негова и на Варшава.

Орбан и полският му колега Матеуш Моравецки, които отправяха един към друг похвали след приключването на 90-часовия Съвет, сега опитват да се представят като основни играчи на терена. Какво всъщност реши ЕС, което те тълкуват в своя полза, и защо едно двусмислено изречение раздели политическия елит в Будапеща и Варшава на два лагера?

Общи фрази, възможност за вето

"Европейският съвет подчертава важността на защитата на финансовите интереси на ЕС," се казва в заключенията от срещата, в които фразата "върховенство на закона" се споменава два пъти. "Европейският съвет подчертава значението на уважението на върховенството на закона. На тази база се въвежда режим на условност за защита на бюджета... Комисията ще предложи мерки в случаи на нарушение да се приложат от Съвета с квалифицирано мнозинство. Съветът бързо ще реагира по темата."

Последното означава, че в националните правителства на практика ще гласуват два пъти - един път с квалифицирано мнозинство, а още един път на ниво Европейски съвет (лидери), където процедурата, ако не е изрично упоменато, изисква единодушие.

Процедурната вратичка, оставена в заключенията, поставя под въпрос прилагането на механизма, тъй като всяка държава, подкрепяща засегнатата, би могла да наложи вето.

Затова много коментатори вече заявиха, че идеята за механизма "пари срещу законност" е разводнена. Християндемократите в Германия и баварският ѝ посестрим Християнсоциален съюз каза, че ще разгледа "много внимателно" компромиса с механизма за върховенството на закона, тъй като ако не се гарантират правилната употреба на фондовете и успехът на борбата срещу корупцията, "ЕС като общност от ценности няма да съществува."

Другата гледна точка и объркването

Има и друга хипотеза. Според Даниел Хегедюш от German Marshall Fund условието за върховенство на закона се въвежда, но решението "оставя вратата отворена дори за твърд и ефективен механизъм" и "на практика заобикаля унгарското и полското вето".

Поддръжниците ѝ смятат, че при заплахата, отправяна от Орбан и Моравецки да блокират бюджетната сделка, няма друг начин да се постигне компромис след четири дни и половина на двустранни и многостранни заседания.

"Политико" отбелязва, че политици, журналисти и коментатори в Полша са се разделили на два лагера тази сутрин: едните казват, че механизмът за върховенство на закона е блокиран от Полша и Унгария, другите казват, че не е.

Объркването внася тъкмо двусмислената фраза: The European Council will revert rapidly to the matter ("Европейският съвет ще реагира бързо на въпроса".) Изглежда, не е ясно за кой въпрос става дума. Официална Варшава твърди, че тази фраза означава, че ако Комисията иска да ограничи достъпа до евросредства на дадена държава, след решението на Съвета на ЕС (конфигурация на министри от ЕС) и решение с квалифицирано мнозинство решението се връща към Европейския съвет, където ще се иска единодушие сред лидерите.

За полската опозиция квалифицираното мнозинство е достатъчно според текста, описан в заключенията.