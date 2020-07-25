Трима загинаха при сблъсък на малък самолет в покрив в Германия

Малък самолет се разби в жилищна сграда в германския град Везел, провинция Северен Рейн-Вестфалия. При произшествието загинаха трима души, а едно дете е ранено, предаде Ройтерс.
Говорител на полицията уточни, че покривът на сградата се е запалил, след като свръхлек самолет се е блъснал в него.
Според свидетели малко преди катастрофата самолетът се е ударил и в летателен балон.
Соломон РибентопРейтинг: 70 Разстроено
Коронавирусъ?🙉🐷🙉🐮🙉Много съм тъп
Незнайко в Слънчевия градРейтинг: 5123 Неутрално
До коментар [#1] от "Соломон Рибентоп":"Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
Не. Балон.
Соломон РибентопРейтинг: 70 Разстроено
Надуваем балонъ?💀🐮💀🐮💀 Много съм тъп
Jalis IronhammerРейтинг: 1849 Разстроено
На снимката това 5Г антени ли са ? Сорос е виновен.Underneath this flabby exterior is an enormous lack of character.
Това е положението.
RIP за загиналите.
Qwh55648615Рейтинг: Неутрално
Крайно време е да ги забранят тия любителски самолети.
GMO VACCINES CHEMICALSРейтинг: 2945 Неутрално
До коментар [#5] от "Qwh55648615":☠ ☠ ☠ Long after humanity and its works were dust, the Sun engulfed Earth, heaved its last gasp of energy out into an insouciant cosmos, and died.
Бедният руснак няма пари за водка, тия шваби на самолети си играят...
Qwh55648615Рейтинг: Неутрално
До коментар [#6] от "GMO VACCINES CHEMICALS":
Какъв руснак бе? Бе пийте ги тия хапчета бе деа мааму деа.
johngotiРейтинг: 297 Неутрално
трагедия Бог да прости загиналитеЛарнака бие лошо бие .....що щот 7 е добро число