Трима загинаха при сблъсък на малък самолет в покрив в Германия

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Малък самолет се разби в жилищна сграда в германския град Везел, провинция Северен Рейн-Вестфалия. При произшествието загинаха трима души, а едно дете е ранено, предаде Ройтерс.

Говорител на полицията уточни, че покривът на сградата се е запалил, след като свръхлек самолет се е блъснал в него.

Според свидетели малко преди катастрофата самолетът се е ударил и в летателен балон.