Трима загинаха при сблъсък на малък самолет в покрив в Германия

Трима загинаха при сблъсък на малък самолет в покрив в Германия

© Reuters



Малък самолет се разби в жилищна сграда в германския град Везел, провинция Северен Рейн-Вестфалия. При произшествието загинаха трима души, а едно дете е ранено, предаде Ройтерс.


Говорител на полицията уточни, че покривът на сградата се е запалил, след като свръхлек самолет се е блъснал в него.


Според свидетели малко преди катастрофата самолетът се е ударил и в летателен балон.

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Коментари (8)
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  1. 1 Профил на Соломон Рибентоп
    Соломон Рибентоп
    Рейтинг: 70 Разстроено

    Коронавирусъ?🙉🐷🙉🐮🙉

    Много съм тъп
  2. 2 Профил на Незнайко в Слънчевия град
    Незнайко в Слънчевия град
    Рейтинг: 5123 Неутрално

    До коментар [#1] от "Соломон Рибентоп":

    Не. Балон.

    "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
  3. 3 Профил на Соломон Рибентоп
    Соломон Рибентоп
    Рейтинг: 70 Разстроено

    До коментар [#1] от "Соломон Рибентоп":Не. Балон.
    —цитат от коментар 2 на Незнайко в Слънчевия град


    Надуваем балонъ?💀🐮💀🐮💀

    Много съм тъп
  4. 4 Профил на Jalis Ironhammer
    Jalis Ironhammer
    Рейтинг: 1849 Разстроено

    На снимката това 5Г антени ли са ? Сорос е виновен.




    Това е положението.
    RIP за загиналите.

    Underneath this flabby exterior is an enormous lack of character.
  5. 5 Профил на Qwh55648615
    Qwh55648615
    Рейтинг: Неутрално

    Крайно време е да ги забранят тия любителски самолети.

  6. 6 Профил на GMO VACCINES CHEMICALS
    GMO VACCINES CHEMICALS
    Рейтинг: 2945 Неутрално

    До коментар [#5] от "Qwh55648615":

    Бедният руснак няма пари за водка, тия шваби на самолети си играят...

    ☠ ☠ ☠ Long after humanity and its works were dust, the Sun engulfed Earth, heaved its last gasp of energy out into an insouciant cosmos, and died.
  7. 7 Профил на Qwh55648615
    Qwh55648615
    Рейтинг: Неутрално

    До коментар [#6] от "GMO VACCINES CHEMICALS":

    Какъв руснак бе? Бе пийте ги тия хапчета бе деа мааму деа.

  8. 8 Профил на johngoti
    johngoti
    Рейтинг: 297 Неутрално

    трагедия Бог да прости загиналите

    Ларнака бие лошо бие .....що щот 7 е добро число




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