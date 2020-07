...Рекорден брой чернокожи жени искат да влязат в Конгреса на САЩ...

© Reuters

Джойс Елиът - щатски сенатор от Арканзас, която се бори за място в Конгреса на САЩ през ноември, е била втората чернокожа ученичка, посещавала местната държавна гимназия; първата е била по-голямата й сестра. Ако бъде избрана през ноември, тя ще бъде първата в историята чернокожа законодателка в Конгреса от Арканзас.

По време на кампанията си през юни Елиът присъства на демонстрация срещу расизма в окръг Уайт, където над 90 процента от населението са бели, и говори пред събралите се в сянката на паметник на Конфедерацията.

Изборите през ноември са "шанс да променим историята си", каза след това тя за "Ройтерс". "Наистина реших, че трябва да се кандидатирам, защото бях в състояние да видя път към победата."

Докато САЩ се борят със смъртоносната пандемия от коронавируса, която разболя и уби непропорционално голям брой чернокожи американци и неотдавна предизвика катаклизми заради полицейска бруталност, рекорден брой чернокожи жени се кандидатират за Конгреса.

Елиът е една от най-малко 122-те чернокожи жени или чернокожи жени с потекло и от друга раса, заявили желание да се кандидатират за места в Конгреса на тазгодишните избори; това число постоянно се увеличава от 2012 г., когато беше 48, според Центъра за американски жени и политики (Center for American Women and Politics, CAWP).

С наближаването на края на сезона на първичните избори близо 60 чернокожи жени все още са в надпреварата, според организацията за увеличаване на политическото представителство на чернокожите в демократичния процес "Кълектив ПАК" (Collective PAC). "Хората се чувстват по-добре, когато виждат различни хора в Конгреса. Няма как да си представите какво означава да има влиятелни чернокожи жени в Конгреса, докато не видите влиятелни чернокожи жени в Конгреса", каза Пам Кийт, ветеран от флота и адвокатка, която се кандидатира на първичните избори на демократите за място в Конгреса от щата Флорида.

Чернокожите жени са близо 8 процента от населението на САЩ, но са 4.3 процента от състава на Конгреса

според доклад на Центъра за жени и политики и по-големи постижения за Америка (Center of Women and Politics and Higher Heights for America) - комитет за политическо действие, който се стреми повече прогресивни чернокожи жени да бъдат избрани на изборни длъжности. Според доклада те са недостатъчно представени в изпълнителната власт на щатите и сред кметовете.

Чернокожите избирателки обаче демонстрираха най-висок процент на участие в сравнение с всяка друга група гласоподаватели на президентските избори през 2008 и 2012 година. В исторически план чернокожите жени са имали по-големи шансове да спечелят в райони, където чернокожите са мнозинство, но този път много от тях се кандидатират в райони с преобладаващо бяло или смесено население, някои от които преди са гласували за републиканците.

"Имаме намерение да променим това място в Конгреса от червено на синьо", каза Патриша Тимънс-Гудсън от Северна Каролина - първата чернокожа съдийка, член на щатския върховен съд и бивш член на Американската комисия за граждански права. "Имаме кандидат, който знае кои са проблемите на избирателния район и на жителите му и ги разбира", каза Тимънс-Гудсън, която се кандидатира за място в Конгреса.

Няколко от осемте чернокожи жени, кандидатки за Конгреса, с които "Ройтерс" разговаря, казаха, че установяват по-добра връзка с избирателите в сравнение с техните често по-богати опоненти, защото и те самите са преживели финансови трудности.

"На няколко пъти за малко да загубим къщата си.

Изпаднахме във финансови затруднения, когато започвах бизнеса си", каза Джинин Лий Лейк - бивша журналистка, която се кандидатира за Конгреса от щата Индиана срещу брата на вицепрезидента на САЩ Майк Пенс - Грег Пенс. Той е настоящ бизнес мениджър, който при предишния изборен цикъл декларира активи за милиони долари.

Кризата с коронавируса изведе на преден план и значението на проблеми, за които тези жени говорят непрекъснато - подобряване на здравеопазването, създаване на по-добри работни места, облекчаване на достъпа до широколентов интернет.

"Тя (кризата) наистина разшири и подкрепи това, което аз вече говорех с избирателите", като значението на селското стопанство и разширяването на медицинската помощ, каза Адия Макклелан-Уинфри от Алабама - психоложка и председателка на Демократическата партия в окръг Таладига.

Кандидатката от Охайо Дезарей Тимс се е върнала у дома през 2019 г., след като работила в столицата Вашингтон като помощник на конгресмен и стажантка в Белия дом, с намерение да работи в юридическа кантора и да изплати студентския си заем.

Тя обаче решила да се кандидатира, като наблюдавала как хора събират дрехи, споделят храната си и осигуряват покрив на нуждаещи се след вихъра на няколко бури торнадо, преминали през щата, при малка подкрепа от федералното правителство.

"Като се върнах от Вашингтон, видях, че общността е тази, която върши работата, но парите от данъците на хората не работеха за тях", каза Тимс. Кимбърли Уокър - ветеран и бивша надзирателка в затвор от Флорида, която се кандидатира за Конгреса, казва, че решението на това несъответствие е ясно. "Имаме нужда от повече хора, средностатистически, обикновени американци, които са там, за да се борят за средностатистическите обикновени американци", казва тя. /БТА