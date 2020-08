За потребителите на е-цигари рискът да се разболеят от COVID-19 е в пъти по-висок

© Associated Press

Младите хора, които употребяват електронни цигари или ги комбинират с обикновени, са под неколкократно по-голям риск да се разболеят от COVID-19. Това показва проучване, озаглавено Association Between Youth Smoking, Electronic Cigarette Use, and Coronavirus Disease 2019, публикувано в Journal of Adolescent Health.

То е проведено онлайн измежду 4351 души на възраст 13-24 години през май 2020 г. Според него за хората, които някога са пушили електронни цигари, е пет пъти по-вероятно да бъдат диагностицирани с болестта, отколкото непушачите. Седем пъти е по-висок рискът за тези, които са употребявали и е-цигари, и традиционни изобщо някога, а 6.8 пъти за тези, които са комбинирали двата източника на никотин в последните 30 дни. Хората, които са пушили и двата вида цигари през последните 30 дни, също така са под 4.7 пъти по-висок риск да развият симптоми.

"Изненадващо, но ексклузивната употреба на обикновени цигари някога се асоциира само с тестване на COVID-19", отбелязват авторите на изследването. Докато употребата на е-цигари се свързва и с повишена вероятност от позитивен резултат. Електронните цигари или е-цигари съдържат течност с никотин и други съставки и нагревател, който я затопля, за да може пушещият да поеме парата. Действието е известно като vape/vaping.