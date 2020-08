В САЩ разследват компанията на Влад Тенев, твърди "Блумбърг"

© Associated Press Влад Тенев (вляво) и Баю Бат през декември 2015 г., когато са основали компанията в Пало Алто, щата Калифорния.

Два от ключовите регулатори в САЩ разследват Robinhood Markets Inc - компанията, основана от родения в България американец Влад Тeнев, която неотдавна борсите оцениха на над 11 млрд долара. С инцидент от март, когато за известно време клиентите ѝ не са можели да използват услугите ѝ, са се заели Комисията за ценните книжа и борсите (Securities and Exchange Commission - SEC) и регулаторът на финансовия пазар (Financial Regulatory Authority - FINRA), твърди "Блумбърг".

Агенцията се позовава на свои източници, пожелали анонимност, но директно запознати с разговорите за случилото се.

Един от най-привличащите вниманието стартъп компании за т.нар. финтех услуги в Силициевата долина, Robinhood са станали обект на стотици жалби презминалата година - доста повече от други в този сегмент си, взети заедно, посочва още "Блумбърг". Има и доста конкуренти, които не пропускат случай да я критикуват по медии, както и инвеститори, които биха искали малко да свалят стойността на акциите ѝ при евентуално излизане на борсата или продажба на банка или технологичен гигант, обяснява агенцията.

Владимир (Влад) Тeнев и партьорът му Баю Бат обаче не успяват още да се отърсят от инцидента през пролетта и свързването с него на клиент, отнел живота си, защото смятал, че е изгубил заради блокиралото приложение над 730 хиляди долара.

Базираната в Менло Парк, щата Калифорния, компания имаше няколко срива на услугите от началото на март, особено в дните на особено големи обеми търгувани финансови инструменти.

