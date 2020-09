Испания разработва невиждана в Европа система за лицево разпознаване

© Associated Press Маските няма да помагат срещу новата система.

Полицаи с очила с добавена реалност, разпознаване на престъпници и заподозрени в голямо множество, светкавичен обмен на информация по новите 5G (пето поколение) мобилни мрежи - всичко това може да е действителност не само в Китай, а скоро и в Европа.

Конгломерат от шест технологични предприятия, три университета и водещ технологичен институт под наблюдението на вътрешното министерство работят по невиждан в Европа проект, улесняващ работата на полицията чрез лицево разпознаване. Това съобщава каталунското издание "Ла вангуардия".

Системата е на ръба на "научната фантастика", пише вестникът. Програмата, носеща името AI MARS (Artificial Intelligence System for Monitoring, Alert and Response for Security in events), би позволила милиони лица да се преглеждат за секунда на места, където има големи струпвания на хора - стадиони, гари, спирки, концерти, молове, празненства, демонстрации. С полицейски камери ще се засичат нарушители, издирвани и други, а информацията ще се подава директно към очилата на полицаите на терен. За това ще помагат технологиите за виртуална и добавена реалност, които ще позволяват и ръководителите на операциите да ги контролират дистанционно.

Защо маските не помагат

Забавянето ще е нищожно (няколко десети от секундата) заради възможностите на 5G мрежите за много по-бързо предаване на данните. Именно "тази свързаност прави проекта уникален на европейско ниво"; "и, не, с маската срещу коронавирус - днес задължителна на обществени места - няма да се избягва заподозреният да бъде засечен от полицейските сили", продължава "Ла вангуардия".

Последното е възможно заради обучаването на алгоритмите в последните месеци да разпознават лица дори само когато се вижда горната им част, с 99% успеваемост. Такава технология бе показана около протестите в Хонконг, започнали миналата година, на които мнозина използваха маски, за да не бъдат разпознати.

Източник от консорциума, който разработва системата, обяснява, че AI MARS трябва да дава възможност за добра реакция при "терористични атаки или друг тип инциденти". Работи се и по система за масово предупреждение на гражданите в извънредни ситуации. От консорциума уверяват, че целта не е масовото наблюдение на хората, а възможност да се подобри работата на органите на реда при нужда.

Не е само лицето

Системата ще може да засича и различава автомобили, предмети като оръжия, апарати като мобилни телефони или таблети (но последното все още е в процес на разработка).

Ще е възможно, ако се знае цветът на дрехите на заподозрян, например син панталон и бяла риза, градската система за видеонаблюдение да може да засича всички хора с такива дрехи, които се виждат с камерите ѝ.

Предвижда се проектът с бюджет 5.26 млн. евро (поддържан и финансиран от развоен център към Министерството на науката и иновациите) с редица партньори от бизнеса и академичните среди да започне работа през 2022 г., а тестът "на терен" да е догодина. Впрочем вече е имало такива проби на масово събитие - по време на мач от испанската лига.