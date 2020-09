"Фейсбук" ще спре да препоръчва здравни групи, за да ограничи дезинформацията

© Associated Press

Фейсбук" повече няма да показва групи на тема здраве в препоръките си. Целта на социалната мрежа е да защити потребителите си от фалшивите информации в подобни места, обясни тя, цитирана от "Ройтерс".През изминалата година социалната мрежа е свалила над 1 млн. групи, нарушаващи правилата за дезинформация и вредно съдържание. То е било видяно 3.8 млрд. пъти, показва доклад на неправителствената организация Avaaz.

Докладът установява, че съдържанието от 10 уебсайта, разпространяващи фалшива здравна информация, има почти четири пъти повече гледания във "Фейсбук" през април 2020 г. отколкото еквивалентно съдържание от сайтовете на 10 водещи здравни институции, като Световната здравна организация и Центровете за контрол и предотвратяване на на заболяванията в САЩ.

В същото време компанията е под обществен натиск да ограничи разпространението на дезинформация и част от отговора ѝ е да разшири показването на достоверна информация.

Лъжливата медицинска информация може да бъде смъртоносна - изследователи от Международния център за изследване на стомашно-чревните болести в Бангладеш съобщиха в The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene за директната връзка между една лъжлива новина за коронавируса и 800 смъртни случая. Става дума за информация, че приемането на чист алкохол може да убие вируса.