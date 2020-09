Започва нова проверка защо е потънал фериботът "Естония"

© Reuters Запалени свещи в памет на жертвите са поставени пред мемориала в Талин преди година, когато се навърши четвърт век от трагедията.

Документален филм на Discovery Network за потъването преди 26 години на ферибота "Естония" стана повод да започне нова техническа проверка за най-трагичния подобен инцидент в Европа от Втората световна война насам.

Естония, Швеция и Финландия ще прегледат новите свидетелства, включително показаното във филма, за да се прецени дали те водят към промяна на заключенията на водещата версия на разследващата комисия. На 28 септември 1994 г. корабът бързо потъна в бурното Балтийско море, отнемайки живота на 852 души от 17 държави. Официалното разследване обяви през 1997 г., че причината е повреда в повдигащата се носова част, поради което през нея по товарната рампа е нахлула вода и е потопила платформата с автомобилите.

На подводните кадри, показани от Discovery Network, се вижда огромна 4-метрова пробойна от дясната страна на "Естония". Разследването изключи версията за друга повреда, но и досега за тази дупка на щирборда не се знаеше, защото тя е била затисната на дъното от останките.

"Не може да се изключи, че това разрушаване е изиграло роля за потъването", казва Йорген Амдал, професор в департамента по морски технологии към Норвежкия технологичен университет, във филма "Естония - откритието, което променя всичко" (Estonia - A Find That Changes Everything бе разпространен днес в стрийминг платформите на Discovery в скандинавските страни).

"Естония, Финландия и Швеция се съгласиха да се провери новата информация, показана в документалния филм", се казва в съвместно изявление на външните министри на трите страни. "Държавите ни ще си сътрудничат тясно по този въпрос и водеща ще е Естония, тъй като корабът е плавал под неин флаг."

Това все още не означава подновяване на международното разследване или на проверката на естонското правителство под ръководството на прокуратурата през 2005-2009 г.

Проверката, включваща и подводен оглед, трябва да се извърши с нужната прозрачност и уважение", каза естонският премиер Юри Ратас.

Повечето от загиналите сред 803 пътници и 186 души екипаж са се оказали блокирани в помещенията, когато около полунощ се е разиграла трагедията по трасето Талин-Стокхолм на 22 морски мили от остров Юто, където морето е дълбоко по-малко от 85 метра. Тристранно споразумение от 1995 г. защитава останките като морско гробище и забранява гмуркането около тях.