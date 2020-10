Ако Байдън стане президент, ще трябва да нормализира отношенията с другите държави

© Associated Press

Първите стъпки на Джо Байдън като президент биха били сходни с тези на Барак Обама през 2009 г. или на Франклин Делано Рузвелт през 1933 г. - да се справят с вътрешните кризи. По отношение на глобалния имидж на САЩ една демократична администрация би трябвало да се ориентира към ремонт на отношенията си с партньорите си.

Това коментира старшият коресподент на авторитетното американско списание "Атлантик" Джеймс Фалоуз по време на събитието "Изборите в Съединените щати през погледа на журналистите", организирано от АЕЖ, World Press Institute (Световният прес институт) и Фондация "Америка за България".

Джеймс Фaлоуз има богат опит като чуждестранен кореспондент, а освен това е работил в администрацията на президента Джими Картър, като е подготвял речите му. Той и съпругата му Дебора Фалоуз са автори на книгата "Our Towns: A 100,000-Mile Journey Into the Heart of America", която се превръща в бестселър в САЩ през 2018 г. По нея е заснета документална поредица, чиято премиера предстои по телевизионния канал HBO.

"Най-голямото преимущество на САЩ са идеалите и меката сила", посочи той и коментира, че очаква да се възстанови назначаването на дипломати от кариерата в различните мисии и САЩ да се върнат към активна работа в международните институции като СЗО. "Да спре да се разпространява идеята, че основната цел на НАТО е други държави да се възползват от САЩ", даде пример той.

Защо Тръмп вероятно ще загуби

Ако това беше който и да е друг избор, във всеки друг мандат, сегашният президент би бил в много лошо положение: от самото начало на мандата си той никога не е имал рейтинг над 50%, за разлика от множество други президенти, които са достигали до над 80%, посочи Фалоуз. Второ - той използва опака политическа стратегия. Заради системата на гласуване в САЩ, всеки президент започва мандата си, знаейки, че значителен брой хора гласуват срещу него. Интересното при американските избори е колко са близки резултатите по отношение на популярния вот - загубилият обикновено има 40-тина процента подкрепа. Предишните президенти обикновено са прекарвали първите си година-две, опитвайки се да привлекат тези хора. Тръмп засилва подкрепата само сред своите си привърженици - което при предишните президенти е било знак за проблем. Третият и четвърият аспект, които предвещават неуспех за настоящия президент, са икономиката (рекордната безработица) и несправянето му с пандемията.

Какво ще стане с гласуването по пощата

Множество щати разшириха възможностите за гласуване по пощата заради кризата с коронавируса - това обикновено дава достъп на избиратели, които са затруднени логистично да гласуват, и в последните няколко вота бюлетините по пощата обикновено са в полза на демократите.

Тръмп от месеци насам настоява, че този вид гласуване ще бъде фалшифицирано и вече открито заплашва да не признае изборните резултати. Заради необичайно големият процент гласуване по пощата е възможно изборите да бъдат изправени и пред друга безпрецедентна ситуация: в самия изборен ден се следят резултатите от гласуването на място, щат по щат. Изпратените бюлетини се броят по-късно и по-бавно. Доколкото според повечето прогнози републиканците ще гласуват на място, напълно е възможно в самия 3 ноември първите резултати да покажат победа на Тръмп, но с преброяването на пуснатите по пощата гласове Байдън да го надмине.

Следете щатите, които вършат изненадващо добра работа в преброяването на ранното гласуване, съветва Фалоуз. "Флорида, например, се справя ужасно, но брои ранните гласове много бързо. Вероятно тя ще има резултати същия ден и ако Тръмп не я спечели, значи просто няма да спечели целия вот. Защото вероятно ще загуби и други щати."

Относно вероятността президентът да не признае резултатите и да се стигне до конфликти, Фалоуз не смята, че тя е голяма. Ако разликата в процентите е достатъчно голяма, републиканската машина ще признае изборите, процедурата ще се задвижи и институциите ще си свършат работата, мисли той. И посочва, че републиканските сенатори и сега се дистанцират леко от Тръмп, с изключение на номинацията за свободното място във Върховния съд. (Повече за случващото се по отношение на най-висшата съдебна институция в САЩ и как то ще се отрази на изборите, четете тук.)