Дъщерята на Борат: коя е българската актриса, компрометирала Руди Джулиани

© Jimmy Kimmel Live

Една бургаска актриса почти успя да събуе адвоката на Доналд Тръмп Руди Джулиани, а "Туитър" вече пита: "Няма ли да ѝ връчат "Оскар"?

Това е 24-годишната Мария Бакалова, която играе дъщерята на Борат Сагдиев във втория филм на Саша Барън Коен за казахстанския журналист.

Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan излезе в петък по Amazon Prime Video.

Първите мнения на критиците са преобладаващо положителни, особено по отношение на неизвестната досега за американската публика Бакалова.

Булката на Пенс

Също както и в първия филм - "Борат: Културен обмен с Америка за напредък на великия братски казахстански народ", Коен и спътницата му играят ролите си пред нищо неподозираща публика, която разбира едва по-късно в какво е участвала.

През февруари тази година той връхлетя на предизборно събитие на вицепрезидента Майк Пенс с маска на Тръмп, носейки на рамо Бакалова и предлагайки я за негова булка. Тогава идентичността на Коен не бе разкрита.

Here’s the full Rudy Giuliani clip from Borat.

Judge for yourself...pic.twitter.com/CQHzI23GFb — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) October 23, 2020

По-скандалният момент от филма обаче е интервюто на Бакалова с бившия кмет на Ню Йорк и адвокат на Тръмп Руди Джулиани.

Пред него тя се представя за консервативна журналистка; след разговора му предлага питие, кани го в спалнята и кадрите от филма показват как Джулиани я докосва, докато тя се е навела пред него да свали микрофона му; той ляга на леглото и пъха ръка в панталона си.

В този момент Коен нахлува в стаята, крещейки "Тя е на 15, прекалено стара е за теб!", а Джулиани побягва.

Пред медиите Джулиани заяви, че не се е държал непристойно и интервюто е "организиран удар" върху него, както и че се е обадил на полицията след него. Няма данни да е започнато разследване.

Коя е Ирина Новак

Първоначално бе обявено, че ролята на дъщерята на Борат се играе от жена на име Ирина Новак; американски медии обаче се усъмниха, а скоро след това самата Бакалова разкри в "Инстаграм" участието си.

Тя е родена през 1994 г. в Бургас и е завършила НАТФИЗ едва миналата година. Участвала е в българските филми "Трансгресия" на режисьора Валентин Тодоров и "Бащата" на Петър Вълчанов и Кристина Грозева, както и в "Като за последно" на Ивайло Пенчев". За ролята си в "Трансгресия" тя печели награда за най-добра актриса на фестивала в Торонто през 2018 г.

"Невероятна актриса. Интервюирахме 600 млади жени от целия свят. Адски е забавна, една от най-смелите актриси в историята. Ще е подигравка да не я номинират за "Оскар", каза Коен в едно от интервютата си. "Представете си да дойдете в Америка и да играете роля с истински хора в ужасяващи ситуации. Не знам как успя да е справи, но тя е откровение."

В "Инстаграм" самата Бакалова написа: "Цялото това "американско приключение" започна... на шега... реших в последния момент (както винаги без никаква подготовка) да се избъзикам с "Американската мечта", 2-3 седмици по-късно бях зверски уплашена, след като ме извикаха на проби в Лондон, че ще изнасилят, убият и продадат органите. Отказвах. В един момент обаче, се реших- поне да си направя една екскурзия до Англия, пък каквото стане. Година по-късно, карам карантината с гледка към знака "HOLLYWOOD" в огромна къща и процес на най-якия и смешен филм ЕВЪР п.с. В тая моя "годишнина" си и ни казвам да поемаме "невъзможно" големи рискове, амаа и по на шега да ги правим работите, с желание за "на всяка цена" ама през смешки.. защото мечтите се сбъдват, амбициите са по-голички".