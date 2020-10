А ако президентът умре: колко е важен вицепрезидентът на САЩ

© Associated Press

Независимо дали Доналд Тръмп или Джо Байдън стане президент на САЩ, следващият държавен глава ще бъде най-възрастният в историята на страната. И двамата са над 70-годишни, което неизбежно поставя въпроса: какво ще стане, ако един от тях почине или се разболее тежко по време на мандата си?

Тогава в светлината на прожекторите идва вицепрезидентът: съответно Майк Пенс или Камала Харис. Някога странична на президенството длъжност, от управлението на Ричард Никсън натам този роля еволюира по естествен път. Сега работата като зам.-държавен глава се смята за най-добрия трамплин към Овалния офис.

Това коментира пред "Дневник" Джоел Голдстайн, професор емерит в Saint Louis University School of Law, по време на брифинг, организиран от Държавния департамент на САЩ. Той е автор на книгите The Modern American Vice Presidency: The Transformation of a Political Institution и The White House Vice Presidency: The Path to Significance, Mondale to Biden.

Вицепрезидентът в САЩ има две основни роли: той председателства горната камара на Конгреса - Сената, и на него принадлежи решителния глас, когато резултатът от гласуване там е равен. И, по-важното за следващите четири години:

Кога вицепрезидентът става президент (и за колко дълго)

Отговорът се намира в 25-ата поправка на Конституцията.

- Ако президентът почине, вицепрезидентът довършва мандата му.

- Ако държавният глава е в тежко състояние или го очаква сложна медицинска процедура (например под пълна упойка), той писмено заявява пред Конгреса волята си вторият след него да стане "действащ президент". Отново с писмена декларация президентът си връща правомощията. Пре 1985 г. Роналд Рейгън обявява Джордж Буш Старши за президент в продължение на осем часа, докато е подложен на операция. През 2002 г. и 2007 г. Джордж У. Буш прави същото с Дик Чейни по време на медицински процедури.

© Associated Press Роналд Рейгън и Джордж Буш Старши.

- Ако държавният глава не е способен или не желае да признае неспособност да изпълнява задълженията си, вицепрезидентът и мнозинството от кабинета могат да изпратят писмо на двете камари, с което да определят вицепрезидента за "действащ президент". Това отново е временно решение.

САЩ са имали 45 президенти, от които деветима са поели ролята на държавен глава заради смъртта на предшественика си, отбелязва Голдстайн. Ако вицепрезидентът също почине, следващ в реда на наследяване е председателят на Камарата на представителите; след него председателят на Сената. А след това членовете на кабинета по старшинство, започвайки с държавния секретар, финансовия министър и министъра на отбраната.

От скука в Сената до световната сцена

През по-голямата част от деветнадесети век и първата половина на двадесети, вицепрезидентите са прекарвали повечето от времето си в Сената и не са имали почти никакви функции в изпълнителната власт, разказва Голдстайн. Ролята им в Сената също не е била голяма и в наши дни те присъстват само по церемониални поводи или ако се наложи да решат вот, чийто резултат ще бъде равен. Сенаторите са сто; вицепрезидентът има право да се намеси, ако гласовете са разпределени 50 срещу 50, но за да говори, се нуждае от разрешението им.

© Associated Press Никсън и Айзенхауер по време на кампанията си през 1952 г.

По това време те са избирани от партийните лидери, а самите кандидат-президенти не са имали кой знае какъв глас по въпроса с кого ще делят бюлетина. Често това е правило президентската двойка несъвместима или като характери, или като политически мнения; липсвала е и лоялност помежду им. Мнозина вицепрезиденти са били в лошо здраве, или не особено опитни. В стоте години между управлението на Джеймс Мадисън и Уилям Хауърд Тафт, седмина вицепрезиденти умират по време на мандата си. Вицепрезидентът на Андрю Гарфилд - Честър Артър - е бил шеф на митницата в Нюйоркското пристанище.

Преди Никсън вицепрезидентите рядко ставаха кандидати за президенството. След Никсън - почти винаги. Джоел Голдстийн, професор емерит в Saint Louis University School of Law

До петдесетте години вицепрезиденството е било на практика политическа задънена улица. Това се променя с мандата на Ричард Никсън. В средата на ХХ век институцията се измества от законодателния клон към изпълнителния и Никсън е първият вицепрезидент, прекарал повечето от времето си по задачи, дадени му от президента Дуайт Айзенхауер.

Особено заради Студената война, на САЩ се налага да се конкурират със СССР за влияние по света. Технологиите позволяват по-лесни пътувания и повече медийно отразяване. На практика Айзенхауер използва Никсън като външнополитически емисар, изпращайки го на пътувания, продължаващи понякога месец или два. Той оглавява и някои комисии в изпълнителната власт, работи усилено с Републиканската партия и действа като говорител на администрацията. Това е началото на ерата, в която вицепрезидентството се превръща в най-краткия път към Белия дом.