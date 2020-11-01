Жертвите на земетресението в Турция и Гърция вече са 58

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви, че броят на загиналите след разрушителното земетресение в западния окръг Измир в петък е нараснал до 58 души, съобщава БТА. Продължава издирването на оцелели под отломките на осем рухнали сгради.
Ранените са близо 900 души, като осем от тях са в интензивно отделение.
Земетресението с магнитуд 6.7 беше регистрирано в морето, на 19 км северозападно от гръцкия остров Самос. То разтърси района от Самос до западния турски бряг на Егейско море и беше усетено в Атина, Истанбул, както и в Южна България.
Трусът срути най-малко 20 сгради в Измир, разрушения има и в гръцкия град Неон-Карловаси.
Шакир ЗуловРейтинг: 508 Неутрално
А колко са от Коронавирусъ?Много съм прост
Не е престижно да си жертва на землетресенье!
🐂🐖🐂🐖🐂🐖🐂🐖🐂🐖🐂🐖🐂🐖🐂🐖🐂
debruckereРейтинг: 1122 Неутрално
Мир на душите на загиналите!
Властите носят обаче също отговорност. Пословично е "качеството" на строителството в някои райони в Турция...
Шакир ЗуловРейтинг: 508 Неутрално
Познаваш ли загиналите?
🙉💀🙉💀🙉💀🙉💀🙉 Много съм прост
Dark Avenger alias Дечо ПораРейтинг: 1083 Любопитно
Ердо да не е тествал атомна бомба ?!Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Albert Einstein
neutРейтинг: 8080 Неутрално
Трагедия ...In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
eti mehterРейтинг: 4080 Неутрално
60.....:(Bukalemun
eti mehterРейтинг: 4080 Неутрално
До коментар [#3] от "Шакир Зулов":Bukalemun
Познаваш ли загиналите?
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Познава ги ,разбира се. ...
Наизуст....
eti mehterРейтинг: 4080 Разстроено
62Bukalemun
eti mehterРейтинг: 4080 Любопитно
До коментар [#2] от "debruckere":Bukalemun
Властите носят обаче също отговорност. Пословично е "качеството" на строителството в някои райони в Турция...
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Ооооо....това е страхотна тема.....
Да проверим ли през кои години и при кои правителства ....колко от сградите са срутени....?
Оня ден се опитах .....но един колега ме нахока като ощипан....
debruckereРейтинг: 1122 Неутрално
Не разбирам малоумните коментари някои форумци дали познавам загиналите, че и на тия пък дето им отговарят вместо мен.
Всеки човешки живот е ценен, независимо дали познаваме човека или не.