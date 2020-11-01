Жертвите на земетресението в Турция и Гърция вече са 58

Жертвите на земетресението в Турция и Гърция вече са 58

© Reuters



Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви, че броят на загиналите след разрушителното земетресение в западния окръг Измир в петък е нараснал до 58 души, съобщава БТА. Продължава издирването на оцелели под отломките на осем рухнали сгради.


Ранените са близо 900 души, като осем от тях са в интензивно отделение.


Земетресението с магнитуд 6.7 беше регистрирано в морето, на 19 км северозападно от гръцкия остров Самос. То разтърси района от Самос до западния турски бряг на Егейско море и беше усетено в Атина, Истанбул, както и в Южна България.


Трусът срути най-малко 20 сгради в Измир, разрушения има и в гръцкия град Неон-Карловаси.

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Коментари (10)
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  1. 1 Профил на Шакир Зулов
    Шакир Зулов
    Рейтинг: 508 Неутрално

    А колко са от Коронавирусъ?
    Не е престижно да си жертва на землетресенье!
    🐂🐖🐂🐖🐂🐖🐂🐖🐂🐖🐂🐖🐂🐖🐂🐖🐂

    Много съм прост
  2. 2 Профил на debruckere
    debruckere
    Рейтинг: 1122 Неутрално

    Мир на душите на загиналите!
    Властите носят обаче също отговорност. Пословично е "качеството" на строителството в някои райони в Турция...

  3. 3 Профил на Шакир Зулов
    Шакир Зулов
    Рейтинг: 508 Неутрално

    Мир на душите на загиналите!Властите носят обаче също отговорност. Пословично е "качеството" на строителството в някои райони в Турция...
    —цитат от коментар 2 на debruckere


    Познаваш ли загиналите?
    🙉💀🙉💀🙉💀🙉💀🙉

    Много съм прост
  4. 4 Профил на Dark Avenger alias Дечо Пора
    Dark Avenger alias Дечо Пора
    Рейтинг: 1083 Любопитно

    Ердо да не е тествал атомна бомба ?!

    Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Albert Einstein
  5. 5 Профил на neut
    neut
    Рейтинг: 8080 Неутрално

    Трагедия ...

    In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
  6. 6 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 4080 Неутрално

    60.....:(

    Bukalemun
  7. 7 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 4080 Неутрално

    До коментар [#3] от "Шакир Зулов":

    Познаваш ли загиналите?
    ======
    Познава ги ,разбира се. ...
    Наизуст....

    Bukalemun
  8. 8 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 4080 Разстроено

    62

    Bukalemun
  9. 9 Профил на eti mehter
    eti mehter
    Рейтинг: 4080 Любопитно

    До коментар [#2] от "debruckere":

    Властите носят обаче също отговорност. Пословично е "качеството" на строителството в някои райони в Турция...
    =======
    Ооооо....това е страхотна тема.....
    Да проверим ли през кои години и при кои правителства ....колко от сградите са срутени....?
    Оня ден се опитах .....но един колега ме нахока като ощипан....

    Bukalemun
  10. 10 Профил на debruckere
    debruckere
    Рейтинг: 1122 Неутрално

    Не разбирам малоумните коментари някои форумци дали познавам загиналите, че и на тия пък дето им отговарят вместо мен.
    Всеки човешки живот е ценен, независимо дали познаваме човека или не.





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