Жертвите на земетресението в Турция и Гърция вече са 58

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Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви, че броят на загиналите след разрушителното земетресение в западния окръг Измир в петък е нараснал до 58 души, съобщава БТА. Продължава издирването на оцелели под отломките на осем рухнали сгради.

Ранените са близо 900 души, като осем от тях са в интензивно отделение.

Земетресението с магнитуд 6.7 беше регистрирано в морето, на 19 км северозападно от гръцкия остров Самос. То разтърси района от Самос до западния турски бряг на Егейско море и беше усетено в Атина, Истанбул, както и в Южна България.

Трусът срути най-малко 20 сгради в Измир, разрушения има и в гръцкия град Неон-Карловаси.