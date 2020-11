SpaceX забавя пускането на сателитен интернет чрез Starlink

© Reuters

SpaceX ще продължи бета тестването на своята система за сателитен широколентов интернет Starlink и през следващата година, заяви компанията тази седмица, посочвайки, че търговската услуга вероятно няма да се предлага през 2020 г., както беше планирано по-рано, съобщи "Ройтерс".

Базираната в Калифорния SpaceX - частната компания за изследване на космоса на Илон Мъск - изведе близо 900 сателита от мрежата на Starlink в орбита от 2019 г. насам, с цел да предложи високоскоростен интернет в отдалечените райони в световен мащаб.

Мъск на няколко пъти е обявявал, че услугата Starlink ще бъде решаващ източник на финансиране за по-големите му планове, като например разработването на ракетата Starship, с която ще се изпращат туристи до Луната и ще бъде в основата на опитите за колонизиране на Марс на компанията.

"При сегашните ни темпове очакваме да разширим много нашата бета-версия в началото на следващата година, в края на януари - февруари", заяви инженерът на SpaceX Кейт Тайс по време на лайфстрийм във вторник, преди да излети 16-ата партида от спътниците за Starlink.

За момента няма официален коментар от компанията.

През октомври SpaceX покани стотици хора в щати като Вашингтон, Уисконсин и Айдахо да вземат участие в теста на мрежата Better Than Nothing Beta. Участниците трябваше да закупят и тестват системата на Starlink за 499 долара и да заплатят 99 долара на месец за интернет услугата.

В заявленията си пред Федералната комисия по комуникациите на САЩ компанията очакваше да предлага търговски услуги до края на 2020 г., след което "бързо да се разшири до почти глобално покритие на населения свят през 2021 г.".

За тази цел компанията първоначално планираше мрежа от 1440 сателита, но оттогава получи одобрение за още хиляди.

САЩ дадоха разрешение на SpaceX да изстреля до 12 000 сателита, но компанията посочи, че може да потърси одобрение за изстрелването на още 30 000 сателита за Starlink, за да предаде високоскоростни интернет сигнали с ниска латентност.

През ноември SpaceX получи одобрение от канадските власти да започне бета тестване на Starlink в страната, което позволява "доста широка публична бета версия" в Южна Канада.

Междувременно, компанията продължи да поставя рекорди като изстреля една от своите ракети Falcon 9 за рекорден седми път във вторник. Бустерът изкара в орбита пълен набор от 60 интернет спътника на Starlink и след това извърши безпроблемно кацане в морето.

Това бе 23-ят полет на компанията за годината и 100-ят полет като цяло за ракетите Falcon 9.

Няколко часа по-рано компанията изпита своя прототип на ракетата SN8 Starship в Тексас. Двигателите на SN8 бяха запалени за няколко секунди преди планирания тестов полет, който може да се случи още през следващата седмица.