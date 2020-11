"Локдаун" - правилно ли се използва тази дума по време на пандемия

Думата идва от немската lock - катинар или някакъв друг затварящ/заключващ механизъм, както и пространството, блокирано с такъв механизъм. В съвременния английски, например, преграда в канал се нарича "лок". Още от 15-16 век се употребява в изрази, описващи да заключиш някого в помещение (to lock in) или да заключиш самото помещение/врата (to lock up). В САЩ през XIX lock-down се употребява за парче дърво за задържане заедно на трупите на сал, когато отсечена дървесина е била спускана по течението на река.