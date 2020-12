Пет хубави книги за края на една ужасна година: препоръките на Бил Гейтс

© Associated Press

Създателят на "Майкрософт" Бил Гейтс е страстен читател, който споделя в социалната мрежа Goodreads препоръките си за четива - ето неговата подборка хубави книги в една ужасна година.

"В трудни времена - и няма съмнение, че 2020 г. беше определя като трудна - тези от нас, които обичат да четат, се обръщат към най-разнообразни книги. Тази година понякога избрах да се задълбоча в тежки теми, като несправедливостите, които са в основата на протестите Black Lives Matter. В други случаи имах нужда от смяна на темпото, нещо по-леко в края на деня. В резултат на това изчетох широк спектър от книги и много от тях - отлични", пише той.

The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness - Michelle Alexander

Както мнозина бели хора, и аз се опитах да задълбоча разбирането си на системния расизъм през последните месеци. Книгата на Алекзандър предлага открит поглед към това как системата на наказателното правосъдие несправедливо се насочва особено към чернокожите общности, пише той.

Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World - David Epstein

В тази завладяваща книга Епщайн твърди, че макар светът да изглежда все по-специализиран, всъщност се нуждаем от повече хора, "които възприемат различни преживявания и перспективи по пътя си напред", казва Гейтс. Дава примери от Роджър Федерер през Чарлз Дарвин до експерти от ерата на Студената война. Мисля, че неговите идеи дори помагат да се обясни отчасти успеха на Microsoft, защото наехме хора, които имаха широк поглед над своята сфера и над други полета.

The Splendid and the Vile: A Saga of Churchill, Family, and Defiance During the Blitz - Erik Larson

Понякога историческите книги остават по-актуални, отколкото авторите им биха могли да си представят. Такъв е случаят с този блестящ разказ за годините 1940 и 1941, когато английските граждани са прекарвали почти всяка нощ сгушени в мазета и метростанции, докато Германия се опитвала да ги бомбардира. Страхът и безпокойството, изпитани от тях - макар и много по-тежки от това, което изпитваме с COVID-19, звучат познати. Ларсън дава жива представа за живота на обикновените граждани през този ужасен период и върши чудесна работа в профилирането на някои от британските лидери, включително Уинстън Чърчил и неговите близки съветници. Хоризонтът му е твърде тесен, за да бъде това единствената книга, която някога сте чели за Втората световна война, но тя е чудесно допълнение към литературата, фокусирана върху този трагичен период.

The Spy and the Traitor: The Greatest Espionage Story of the Cold War - Ben Macintyre

Тази документална книга се фокусира върху Олег Гордиевски, офицер от КГБ, който е станал двоен агент за британците, и Олдрич Еймс, американският изменник, който вероятно го е предал. Преразказът на Макинтайър за техните истории идва не само от западни източници (включително самия Гордиевски), но и от руска гледна точка.

Breath from Salt: A Deadly Genetic Disease, a New Era in Science, and the Patients and Families Who Changed Medicine - Bijal P. Trivedi

Тази книга наистина повдига духа, смята Гейтс. "Тя разказва историята на забележителни научни иновации, подобрили живота на почти всички пациенти с муковисцидоза и семействата им. Тази история е особено значима за мен, защото познавам семейства, които са се възползвали от новите лекарства, описани в тази книга. Подозирам, че ще има много повече книги като тази през следващите години, тъй като биомедицинските чудеса се появяват от лабораториите все по-бързо."