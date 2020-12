Пуерторикански рап и носталгия: какво се слушаше в Spotify през годината

© Associated Press Bad Bunny

Пуерторикански рапър е най-слушаният музикант; потребителите обръщат повече внимание на подкасти за хубав живот и си правят плейлисти за работа от вкъщи - това показват статистиките на стрийминг платформата Spotify за 2020 г.

Най-слушаните музиканти в световен мащаб

Пуерториканският рапър Bad Bunny е първото място с над 8.3 милиарда слушания тази година от фенове по целия свят. Неговият албум YHLQMDLG - издаден в края на февруари и включващ колаборации със Sech, Anuel AA и Daddy Yankee - е и албум номер едно. Следват рапърът Drake и латино звездата J Balvin.

Били Айлиш продължава да бъде най-слушаната жена в Spotify за втора поредна година, следвана от Тейлър Суифт и Ариана Гранде. Като четвърти и пети най-излъчвани женски артисти влизат Дуа Липа и Халси.

Най-популярните песни

Песента на годината е Blinding Lights на The Weeknd. На второ и трето място съответно са Dance Monkey на австралийската певица Tones And I и The Box на Roddy Ricch.

Албумите тази година

Най-слушаният албум на 2020 г. е YHLQMDLG на Bad Bunny с над 3.3 милиарда слушания, следван от The Weeknd с неговия After Hours и Hollywood's Bleeding на Post Malone. В първите пет са още Fine Line на Хари Стайлс и Future Nostalgia на Дуа Липа.

Тематично

С налагането на социална дистанция Spotify регистрира увеличаване на броя на плейлистите с носталгична тематика, селекции на музика за работа от вкъщи. Повече са се слушали и подкасти на тема "по-добър начин на живот" - например за медитации и подобряване на качеството на съня.