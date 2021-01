"Хюндай" може да произвежда електрическите коли на "Епъл"

© Reuters

Южнокорейският автомобилен производител "Хюндай" (Hyundai Motor Co) заяви в петък, че е в начални преговори с "Епъл" (Apple), след като местна медия обяви, че фирмите обсъждат обща електрическа кола и батерии, повишавайки акциите на "Хюндай" с 25%, предаде "Ройтерс".

В края на миналата година се появиха съобшения, че "Епъл" продължава да развива технологията си за самоуправляващи се автомобили и се стреми да произведе превозно средство за пътници със собствена технология на батерията още през 2024 година.

По-рано в петък Korea Economic Daily TV съобщи, че двете фирми водят дискусии за разработване на самоуправляващи се електрически превозни средства до 2027 г. и за разработване на батерии в американските фабрики, използвани от "Хюндай" или "Киа" (Kia Motors Corp).

Първоначално южнокорейската автомобилна компания заяви, че е в "ранен етап" на преговори с производителя на iPhone за възможно партньорство за електрически автомобили.

Но часове по-късно се отказа от съобщението си и заяви, че разговаря с редица потенциални партньори, без изрично да назовава "Епъл".

"Епъл" и "Хюндай" са в дискусии, но те са на ранен етап и нищо не е решено", се казваше в първото изявление. Стойността на "Хюндай" нарасна с 9 млрд. долара след съобщението.

В регулаторна декларация, издадена по-късно, компанията заяви, че "получава искания за сътрудничество за съвместно разработване на автономни електрически превозни средства от различни компании", без да идентифицира нито една от тях.

© Reuters

От "Епъл" не са коментирали официално - компанията е известна със своята потайност, когато става въпрос за нови продукти и партньорства.

Пазарът на електрически превозни средства (EV) става все по-конкурентен, а компании като "Тесла" често грабват заглавията с бързо нарастващата си оценка.

По-ниски разходи

Двете компании вече работят заедно по CarPlay, софтуера на "Епъл" за свързване на iPhone към превозни средства от различни автомобилни производители.

"Би било логично "Епъл" да възложи производството на "Хюндай", защото корейската фирма е известна с качеството си", каза Йонг Юн-у, бивш дизайнер в "Хюндай" и професор в UNIST в Южна Корея.

"Но не съм сигурен дали е добра стратегия за автомобилните производители да бъдат като Foxconn за "Епъл", тъй като ще са изправени пред риск от загуба на контрол от технологичните фирми", добави той, позовавайки се на договора за доставки на тайванския производител с "Епъл".

Анализатори заявиха, че американската компания може да се интересува от използването на платформата и съоръженията на "Хюндай" за електрически автомобили, за да намали разходите за разработване и производство на превозни средства.

"Епъл" може да разглежда "Хюндай" като идеален партньор, защото що се отнася до традиционните американски производители на автомобили, всички те имат силни профсъюзи, които "Епъл" би искала да избегне", каза Кевин Йо, анализатор в eBEST Investment & Securities.

© Reuters

Общ проект с "Епъл" ще бъде голям тласък за автомобилния производител, чиито глобални продажби през миналата година са намалели с повече от 15% заради пандемията.

Дългогодишен шампион на автомобилите с водородни горивни клетки, "Хюндай" наскоро увеличи усилията си за електрически автомобили с акумулаторни батерии, което беше приветствано от инвеститорите зарадид успеха на "Тесла".

Южнокорейската компания, която си доставя батерии от SK Innovation Co Ltd и LG Chem Ltd и други, се очаква да пусне първата си кола, базирана на специализирана платформа за електрически автомобили, известна като E-GMP, по-късно тази година.

Миналия месец компанията взе контролния пакет акции в Boston Dynamics в сделка, която оценява фирмата за мобилни роботи на 1.1 млрд. долара.

Компанията създаде и съвместно предприятие с автономно управление на стойност 4 млрд. долара с доставчика на авточасти Aptiv. Двете компании ще инвестират 2 млрд. долара, докато базираната в Ирландия Aptiv ще прехвърли около 700 инженери, както и патенти и интелектуална собственост на предприятието.