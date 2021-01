"Биткойн: защо цената експлодира и какво може да последва"

© Reuters

Биткойн постигна забележителен ръст през 2020 г., въпреки много неща, които обикновено биха накарали инвеститорите да бъдат предпазливи, включително напрежението между САЩ и Китай, Брекзит, и пандемията от коронавирус. От минимума за годината от 4748 щатски долара в средата на март, когато се засилиха опасенията от пандемията, биткойн достигна до малко под 30 000 долара до края на годината.

Оттогава криптовалутата се изкачи до рекордни нива над 40 000 долара, което едновременно увеличи и цените на други криптовалути. Какво доведе до това огромно поскъпване и различно ли е то от балона от 2017 г.?

Една от причините за масовото покачване на цените е, че имаше голям приток на инвеститори от мащабни институции като пенсионни и университетски фондове и инвестиционни тръстове. Това не беше така по време на последния "бичи пазар" (bull market) през 2017 г., при който цената на биткойн се повиши около 20 пъти до почти 20 000 долара, само за да се върне до 3 000 долара година по-късно.

През 2017 г. в екосистемата на криптовалутите доминираха отделни инвеститори на дребно, много от които бяха привлечени от недостига на биткойн и от факта, че той стои извън глобалната финансова система. Пазарът през 2017 г. имаше всички признаци на класически финансов балон и инвеститори, които купуваха от "страх да не пропуснат".

Част от системата

Този път големи имена като милиардера инвеститор Пол Тюдор Джоунс и застрахователният гигант MassMutual са инвестирали сериозно, докато дори бивши противници като "Дж. П. Морган" сега казват, че биткойн може да има светло бъдеще. Всичко това спомага за увеличаване на доверието в криптовалутата и показва, че тя става все по-разпространена.

Биткойн е подкрепен и от няколко големи имена на пазара на потребителски плащания. PayPal вече позволява на клиентите да купуват, държат и продават биткойни директно от своите акаунти в PayPal. Конкурентната фирма за цифрови разплащания Square съобщи през ноември, че все повече от потребителите на Cash App купуват цифровата валута и купуват средно повече от преди. Броят на доставчиците, които приемат биткойн като начин на плащане, бързо нараства.

Вероятно най-важното е, че Visa започва да приема идеята за биткойн. През октомври компанията обяви няколко свързани с биткойн кредитни и дебитни карти с водещата платформа за обмен на криптовалута Coinbase. С все повече начини за използване на биткойн, това трябва да означава, че повече хора ще искат да го притежават.

© Reuters

Биткойн също стана много по-зрял от дните, когато се използваше главно като метод за закупуване на наркотици в криминалната мрежа на "Пътя на коприната". Биткойн дигиталните портфейли, ключове и борси са по-лесни за достъп и има много по-надеждна информация там, отколкото преди.

Въвеждането на финансови продукти като биткойн фючърси и опции, както и свързани с блокчейн фондове, позволи на инвеститорите, които иначе биха се страхували от нестабилност, да се включат в пазара. Биткойн фючърсите означават, че инвеститорите могат да спекулират с падащите цени. Нобеловият лауреат Робърт Шилер предположи, че балонът от 2017 г. може да е бил свързан с факта, че по това време не е имало биткойн фючърси.

Защита срещу инфлацията

Извън ентусиазма на системните играчи, икономическият спад заради COVID-19 доведе до огромни пакети стимули от правителствата по целия свят и много централни банки започнаха да печатат повече пари. Това може да доведе до инфлация, което от своя страна понижава покупателната способност на хората. Всъщност американският Федерален резерв миналата година сигнализира, че ще бъде малко по-толерантен към покачващите се цени, когато намали целта си за инфлация от 2%.

Изправени пред тази заплаха, инвестициите като биткойн се възприемат като сравнително сигурни. Максималният брой биткойни, който някога ще съществува, е определен на 21 милиона (освен ако протоколът не се промени) и вече има около 18.59 млн. в обращение.

"Печатането" на нови монети също се забавя, защото сумата, която получават биткойн майньорите за проверка на транзакции в блокчейна, се намалява наполовина на всеки четири години - тя падна от BTC 12.5 на BTC 6.25 миналия май. Този недостиг е сравним с ограничения запас на благородните метали.

© Reuters

Дори централните банки започват да приемат криптовалутите. Русия, Китай, Канада, ЕС и много други или вече работят върху дигиталните валути на централните си банки (CBDC), или публикуват технически документи, описващи намеренията си да го направят. Това е очевиден знак, че основните играчи в стария финансов свят виждат криптовалутите като бъдещето. Междувременно американският федерален регулатор обяви, че потребителските банки могат да извършват плащания със "стабилни монети", които са криптовалути, обвързани с традиционните валути.

Какво следва

Изглежда, че неотдавнашното поскъпване на цените на биткойн може да има по-голямо значение, отколкото през 2017 г. Но не всички са съгласни. Главният икономист и стратег в Rosenberg Research and Associates Дейвид Розенберг вярва, че биткойн е в балон и инвеститорите не разбират как работи.

Розенберг е в добра позиция да коментира балони, тъй като е известен с идентифицирането на балона на жилищния пазар в САЩ, довел до глобалната финансова криза от 2008 г. - 2009 г. Той вярва, че инвеститорите не разбират как работи биткойн и това е класически балон - въпреки че признава, че самият той не е експерт по криптовалутата. Междувременно голямата нестабилност в цената все още е основен проблем, който все още ще тревожи някои институционални инвеститори.

На кого може да се вярва? Има много прогнози за огромно повишаване на цената на биткойн през 2021 г. Тайлър и Камерън Уинкълвос, основателите на криптоборсата Gemini, вярват, че биткойн в крайна сметка ще достигне 500 000 долара за монета, докато анализатор на Citigroup предполага цена от 318 000 долара до декември 2021 г.

Такива играчи имат голям залог в пазара и тези цифри може да са твърде оптимистични. През март 2020 г. обаче перспективата биткойн да достигне 40 000 долара изглеждаше невъзможна. Накъдето и да тръгне цената от тук, съдбата на водещата криптовалута очевидно ще бъде една от най-големите финансови истории в света през годината.

Андрю Уркхарт е доцент по финанси в ICMA Center, Henley Business School и асоцииран редактор в European Journal of Finance, International Review of Financial Analysis и Research in International Business and Finance. Той е експерт по финансовите пазари, поведението на инвеститорите, високочестотната търговия, и криптовалутите.