Клетвата на Байдън: Време е да спрем да се надвикваме, каза новият президент на САЩ

Дженифър Лопес изпълни песента This Land Is Your Land - една от най-популярните фолк песни на страната. Тя е на Уди Гътри от 1940 г. на базата на съществуваща мелодия на "Картър Фемили", която е написана като отговор на много по-прочутата God Bless America на Ървинг Бърлин.