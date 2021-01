"Световни звезди пяха за смяната на властта в Белия дом"

В пандемия, от която - както предупреди в първата си президентска реч Джо Байдън - тепърва предстоят най-тежките месеци, смяната в Белия дом стана без обичайните шествия, паради и балове, но милиони американци гледаха по телевизиите мултимедийния концерт Celebrating America, включващ участници от различни части на страната.

Както и някои от най-известните в света звезди на музиката.

Водещ от пространството във Вашингтон пред Мемориала на Линкълн бе Том Ханкс. Тонът за участието на прочути имена зададе още церемонията за полагане на клетва, на която химна изпя Лейди Гага, а участваха още Дженифър Лопес и Гарт Брукс.

Вечерта от различни градове се включиха:

Брус Спрингстийн

Джон Бон Джоуви

"Фуу Файтърс"

Джъстин Тимбърлейк и Ант Клемънс

Джон Леджънт

Тим Макгроу и Тайлър Хъбард

Фонси

Деми Ловато

Кейти Пери и др.

© Reuters

Между техните изпълнения кратки послания за това, че Америка може много повече, когато се обедини, отправяха американци с най-различни професии, расов и етнически произход - от баскетболната легенда Карим Абдул-Джабар до профсъюзния лидер Долорес Уерта. Кратък съвместен запис с пожелание за успех - "Защото, ако ти успееш, Америка успява" - направиха бившите президенти Барак Обама, Джордж Буш и Бил Клинтън.

Някои се подразниха от кавъра на Here Comes the Sun на "Бийтълс" от Джон Бон Джоуви, други харесаха, че Дейв Грол посвети Times Like These на учителите (майка му Вирджиния и първата дама Джил Байдън са преподаватели), а на песента на Деми Ловато - Lovely Day на Бил Уидърс, се поклащаше в ритъм в Белия дом с внуче на ръце новият президент.

В края Кейти Пери изпя Fireworks, докато фойерверки озариха небето над американската столица.

Първите коментари бяха, че освен, че Celebrating America е показал колко пъстра и разнообразна е нацията, поне за малко е повдигнал духа на американците, които от много месеци насам не могат да отидат на концерт, кино, театър, мюзикъл или музей.